Skandal se vraća: Tri moguća raspleta afere Epstajn i njihova politička cijena za Trampa

Skandal povezan s Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein) ponovo je u centru pažnje američke javnosti.

Objavljivanje više od 33.000 stranica dokumenata iz istrage Ministarstva pravde, zajedno s pritiskom koji dolazi od žrtava i članova Kongresa da se otvore svi preostali fajlovi, vratili su ovu temu u vrh političkih rasprava.

Poseban fokus javnosti usmjeren je ka predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trampu (Donald Trump).

Pojavljivanje imena

Iako Tramp tvrdi da je riječ o "političkom napadu" i "prevari", činjenica da se njegovo ime više puta pojavljuje u vezi s Epstajnovom mrežom čini ga politički ranjivim. U narednim mjesecima ova afera bi mogla krenuti u tri potencijalna pravca.

Prvi mogući ishod jeste javno objavljivanje svih preostalih dokumenata. Ukoliko se u njima pronađu kompromitirajući detalji koji bi ukazivali na Trampovu ili povezanost drugih uticajnih političkih i poslovnih ličnosti s Epstajnovim zločinima, političke posljedice bi mogle biti ozbiljne.

Porodice žrtava i same žrtve već najavljuju da će sastaviti vlastiti spisak osoba koje su, prema njihovim tvrdnjama, bile bliske s Epstajnom. Republikanska kongresmenka i Trampova savezica Marjori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) izjavila je da je spremna "imenovati svako ime". To bi moglo pokrenuti lavinu reakcija koju više niko ne bi mogao zaustaviti.

Drugi scenarij podrazumijeva da u dokumentima nema značajnih novih informacija. Iako će žrtve i dalje privlačiti pažnju javnosti, bez svježih i konkretnih dokaza afera bi mogla ostati samo stalno prisutna sjena u medijima. U tom slučaju, Tramp i republikanci bi mogli osjetiti određeni politički gubitak, ali ne prevelik.

Treća mogućnost jeste da priča postepeno izgubi svoju snagu. Tramp je već bezbroj puta pokazao sposobnost da preživi skandale koji bi za druge političare bili kobni. Ako se ne pojave nova otkrića, afera vezana uz Epstajna mogla bi završiti kao još jedna teorija zavjere, zaboravljena na marginama američke političke scene.

Bez političkog utjecaja

U tom slučaju, Tramp i njegovi saradnici mogli bi nastaviti s poznatom strategijom: "preživjeli smo ranije, preživjet ćemo i sada". Tema bi ostala prisutna u alternativnim medijima i na društvenim mrežama, ali bez ozbiljnog političkog utjecaja.