Tramp naredio da se Pentagon preimenuje u naziv koji je nosio nakon Drugog svjetskog rata

Predsjednik Sjedinjenih Američki Država Donald Tramp (Trump) potpisao je izvršnu uredbu kojom se ministarstvo odbrane preimenuje u "ministarstvo rata", vraćajući naziv koji je nosilo do nakon Drugog svjetskog rata kada su dužnosnici nastojali naglasiti ulogu Pentagona u sprječavanju sukoba.

- Ovo šalje poruku pobjede i poruku snage "američkim saveznicima i neprijateljima" - rekao je predsjednik SAD, sugerirajući da bi mogao bez glasanja u Kongresu nastaviti s ovom promjenom imena.

Tramp je izvršnu uredbu potpisao na svečanosti u Ovalnom uredu.

Korištenje titule

U skladu s uredbom, ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i podređeni dužnosnici moći će koristiti titule poput "ministar rata" i "zamjenik ministra rata" u službenoj korespondenciji i javnoj komunikaciji. Hegset bi trebao preporučiti zakonodavne i izvršne akcije potrebne da preimenovanje postane trajno.

Promjene naziva ministarstava rijetke su i zahtijevaju odobrenje Kongresa, ali Trampovi republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, a kongresni čelnici stranke pokazali su malo interesa za protivljenje bilo kojoj Trampovoj inicijativi.

Dva republikanska senatora, Majk Li (Mike Lee) iz Utaha i Rik Skot (Rick Scott) iz Floride, te jedan republikanski član Zastupničkog doma, Greg Steube iz Floride, u petak su predstavili zakon kojim se provodi promjena.

Sprječavanje ratova

Američko ministarstvo odbrane zvalo se ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i avijaciju nakon Drugog svjetskog rata. Prema historičarima ime je odabrano dijelom kako bi se signalizirala činjenica da su se SAD-e u nuklearnom dobu usredotočile na sprječavanje ratova, prenosi Hina.

Ponovna promjena imena bit će skupa i zahtijevat će ažuriranje znakova i zaglavlja koje koriste ne samo dužnosnici Pentagona u Vašingtonu (Washingtonu), već i vojni objekti širom svijeta.