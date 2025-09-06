Libanska vlada najavila: Vojska će početi s planom razoružavanja Hezbolaha

Libanski ministar za informisanje, Pol Morkos (Paul Morcos), izjavio je danas da će nacionalna vojska započeti s provođenjem plana za razoružanje Hezbolaha, ali nije naveo ni vremenski okvir ni konkretne detalje o načinu implementacije ovog plana.

Naglasio je da će oružane snage djelovati u skladu sa svojim ograničenim kapacitetima, uključujući nedostatak ljudskih, logističkih i materijalnih resursa, te je dodao da će detalji operativnog plana ostati klasificirani.

Mjere razoružanja

- Vojska Libana će pristupiti sprovođenju mjera razoružanja Hezbolaha, ali u granicama svojih raspoloživih sredstava - poručio je Morkos nakon završetka sjednice.

Sjednica je trajala tri sata, a uključivala je i izlaganje komandanta vojske, Rodolfea Hajkala (Rodolphea Haykala). Pet ministara povezanih s Hezbolahom napustilo je sastanak u znak protesta čim je Hajkal ušao u prostoriju.

Ministar rada, Muhamed Hajdar (Mohammad Haidar), koji je blizak Hezbolahu, izjavio je da su sve odluke donesene bez prisustva šiitskih članova vlade nelegitimne, jer krše osjetljivu ravnotežu u raspodjeli vlasti unutar političkog sistema Libana.

Rasprava o mogućem razoružavanju Hezbolaha ponovo je dobila na značaju nakon što je izraelska vojska izvela nove napade u kojima su u srijedu život izgubile četiri osobe. Tema je, inače, u fokusu od prošlogodišnjeg rata između Hezbolaha i Izraela.

Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija i domaći politički protivnici Hezbolaha vrše pritisak na ovu grupu da se odrekne oružanog djelovanja.

Optužio vlasti

Međutim, zamjenik vođe Hezbolaha, Najm Kasem (Naim Qassem), nedavno je optužio vlasti u Libanu da su se "poklonile" pred Izraelom, ističući da će se njegova organizacija svim sredstvima boriti kako bi zadržala oružje.

- Libanska vlast sprovodi američko-izraelski plan eliminacije otpora, pa makar to vodilo ka unutrašnjim sukobima i građanskom ratu. Oružje neće biti predato dokle god traje agresija i okupacija. Suprotstavit ćemo se ovome projektu – bez obzira na posljedice - izjavio je Kasem.