Video/ Značajna eskalacija: Tramp nakon razaranja broda razmatra vojne udare na Venecuelu

Amerčki predsjednik Donald Tramp (Trump) razmatra niz opcija za vojne udare protiv narko-kartela koji djeluju u Venecueli, uključujući i moguće napade na ciljeve unutar zemlje kao dio šire strategije za slabljenje predsjednika Nikolas Madura (Nicolasa Madura), tvrdi više izvora upoznatih s planovima administracije.

Smrtonosni udar izveden u utorak na brod za koji se sumnja da je prevozio drogu iz Venecuele izravan je odraz tih opcija i označava značajnu eskalaciju u kampanji Trampove administracije protiv narko-kartela, piše CNN.

"Udar na brod je bio samo početak"

Više izvora navodi kako je udar u utorak bio samo početak mnogo većeg napora da se regija očisti od trgovine narkoticima i potencijalno svrgne Maduro s vlasti. SAD je posljednjih tjedana premjestio značajne vojne snage na Karibe, što je potez koji je djelomično namijenjen kao signal Maduru.

Brodovi naoružani projektilima Tomahawk, podmornica, niz zrakoplova i više od 4.000 američkih vojnika sada su pozicionirani blizu Venezuele. Administracija je poduzela i korake da Madura poveže sa svojom širom misijom protiv droge, označivši ga kao narko-terorista i udvostručivši nagradu za njegovo uhićenje na 50 milijuna dolara.

Zeleno svjetlo za ubijanje terorista

Ranije ove godine, Tramp je ovlastio vojsku da provodi smrtonosne operacije protiv kartela koje je njegova administracija označila kao terorističke skupine. Na pitanje bi li SAD razmotrio udare na venezuelanskom tlu protiv Madurovog režima, američki šef diplomacije Marco Rubio nije isključio tu mogućnost.

- Ovo je operacija protiv droge - rekao je Rubio. "Suočit ćemo se s narko-kartelima gdje god se nalazili, gdje god djelovali protiv interesa SAD-a."

Rubio je kasnije dodao više detalja o udaru na brod: "Umjesto da ga presretnemo, po predsjednikovoj naredbi, digli smo ga u zrak. I to će se ponoviti. Možda se događa upravo sada."

Iako ostaje nejasno što to znači za Madura, neki dužnosnici vjeruju da bi udari na trgovce drogom mogli izvršiti pritisak na ljude oko Madura. "Preferirani tijek akcije je da Maduro ode sam, da pročita znakove", rekao je jedan izvor, pa dodao: "A onda mislim da je poruka ‘Želite li da bude lako ili želite da bude teško?’"

Dva dužnosnika Bijele kuće potvrdila su da je Trump rekao dužnosnicima nacionalne sigurnosti da "ako postoji prilika za ubijanje terorista, odmah će im dati zeleno svjetlo za to."

Zabrinutost u Vašingtonu

Udar na brot potaknuo je značajnu zabrinutost u Washingtonu o pravnom opravdanju za takav potez, ali i za bilo kakve dodatne vojne akcije. Brifing o udaru za članove Kongresa, zakazan za petak ujutro, naglo je otkazan bez objašnjenja.

- Ništa od toga nije jasno - rekla je osoba upoznata s otkazanim brifingom, dodajući da administracija nije pružila nikakve detalje o pravnim opravdanjima.

Prekjučer je Bijela kuća poslala pismo vodstvu Kongresa, objašnjavajući svoje stajalište da je predsjednik djelovao unutar svojih ustavnih ovlasti. "U ovom trenutku nije moguće znati puni opseg i trajanje vojnih operacija koje će biti potrebne", stoji u pismu. "Snage Sjedinjenih Država ostaju spremne za provođenje daljnjih vojnih operacija."

Rubio preuzima vodstvo

Ministar vanjskih poslova Marko Rubio postao je javno lice administracijske kampanje protiv kartela. On je prvi član Trumpovog tima za nacionalnu sigurnost koji je otkrio detalje o udaru na brod, odmah rekavši novinarima da će Trump koristiti "punu moć Amerike" za borbu protiv narko-kartela.

Rubio je dugo bio oštar kritičar Madura, a posljednjih je dana iznio argument da je borba protiv Madurove umiješanosti u trgovinu drogom ključni dio cilja administracije. "Nicolás Maduro je optuženi trgovac drogom u Sjedinjenim Državama, i on je bjegunac od američke pravde", rekao je Rubio prekjučer.

Unatoč svemu, iza kulisa SAD nastavlja koordinirati s venezuelanskim dužnosnicima oko letova za deportaciju, a nedavno je ponovno izdao dozvolu američkom energetskom divu Chevronu za nastavak naftnih operacija u Venezueli. Ta očita kontradikcija potaknula je neke stručnjake da preispitaju što administracija zapravo pokušava postići.

- Hoćemo li napasti Venezuelu i svrgnuti režim koji ispunjava većinu onoga što administracija traži? - rekao je Benjamin Gedan, bivši direktor za Venezuelu u Vijeću za nacionalnu sigurnost.

- Zato je iznenadno slanje pomorskih snaga bilo iznenađujuće, jer je bilo mnogo naznaka da je SAD zapravo krenuo prema normalizaciji odnosa s ovim režimom. Bijela kuća, u međuvremenu, nastavlja naglašavati da su sve opcije na stolu - istakla je glasnogovornica Karoline Leavit, te dodala da je Tramp "spreman koristiti svaki element američke moći kako bi zaustavio poplavu droge u našu zemlju."

Uloga Venezuele u trgovini drogom

Stručnjaci ističu da Venezuela igra minimalnu ulogu u regionalnoj trgovini drogom, postavljajući pitanja koristi li se droga kao izgovor za napad na Madura. Dugo je bio politički cilj SAD-a potaknuti venezuelansku vojsku da se okrene protiv Madura, ali to nije bilo uspješno.

Umirovljeni američki veleposlanik Luis Moreno rekao je da profit od trgovine "donekle" podržava Madura, ali "to neće zamijeniti naftu." Rubio je, međutim, oštro odbacio svaku sugestiju da Venezuela nije ključni dio protoka droge u SAD.

- Nije me briga što UN kaže. UN ne zna o čemu govori - poručio je.