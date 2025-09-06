Tramp nazvao bjeloruskog diktatora Lukašenka "vrlo cijenjenim čovjekom"

Donald Tramp rekao je sinoć da vjeruje da će Bjelorusija pustiti mnoge od stotina političkih zatvorenika koje drži.

Tramp je, obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, rekao da je o tom pitanju razgovarao s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, kojeg je nazvao "vrlo cijenjenim čovjekom".

Vjeruje se da Bjelorusija drži oko 1400 političkih zatvorenika.

- Vjerujem da će pustiti mnogo od tih 1400 - rekao je Tramp, rekavši da bi se to moglo dogoditi "u prilično bliskoj budućnosti".

Aleksandar Lukašenko drži vlast u Bjelorusiji još od 1994. godine, a izbori pod njegovim mandatom ne smatraju se slobodnima i poštenima, zbog čega ga se u međunarodnim krugovima smatraju jednom od posljednjih diktatora Evrope. Nakon spornog reizbora 2020. i masovnih protesta, jedino je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoreno stao uz njega, čime je ruska podrška postala ključna za održavanje njegove kontrole.

Od 1990-ih Bjelorusija i Rusija ostvaruju sve dublju integraciju kroz dogovore o Unijskoj državi, a vojna i sigurnosna suradnja intenzivna je: ruske baze djeluju u Bjelorusiji, redovito se održavaju zajedničke vojne vježbe, a Moskva rutinski nadzire dio zračnog prostora Bjelorusije, što dokazuje izrazitu ovisnost Lukašenka o Kremlju.

Od 2022. godine Bjelorusija je odobrila raspoređivanje ruskih taktičkih nuklearnih raketa i drugih naprednih oružja na svojem teritoriju. Lukašenko je čak dobio mogućnost da sudjeluje u odlukama o njihovoj uporabi. Takva vojna prisutnost učvrstila je Bjelorusiju kao čvrsti oslonac ruske strategije i pokazala da je Lukašenko potpuno u sjeni Vladimira Putina.