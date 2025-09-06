Zelenski odbio poziv Putina za pregovore u Moskvi: "Ne mogu ići u glavni grad ovog teroriste"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom jučerašnjem intervju za američke medije rekao je kako je odbio poziv Vladimira Putina da otputuje u Moskvu na pregovore, umjesto toga predlažući da ruski lider dođe u Kijev.

Zelenski je tako javnosti prvi put dao do znanja da je došlo do ovakvog poziva iz Moskve pri čemu su ruski mediji sugerirali sastanak u Istanbulu ili Budimpešti kao neutralnim destinacijama.

- On može doći u Kijev. Ja ne mogu ići u Moskvu kada je moja zemlja svakodnevno pod raketama i napadnuta. Ne mogu ići u glavni grad ovog teroriste. I on to razumije - rekao je Zelenski.

S druge strane, ukrajinski predsjednik dodaje da je ovakav pristup odabiru lokacije za diplomatski susret zapravo taktika Putina koji namjerno daje prijedloge koji su ukrajinskoj strani neprihvatljivi,

- Ako neko ne želi da se sastaje tokom rata, naravno, može predložiti nešto što ne može biti prihvatljivo ni meni ni drugima - dodao je Zelenski.