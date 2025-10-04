Da li je Brnovićev izbor za ambasadora SAD u Beogradu zaustavio jak albanski lobi u Senatu?

Ipak, nekoliko mjeseci nakon toga Donald Tramp je odustao od te opcije, poprilično neočekivano.

Riječ je bila o Marku Brnoviću, bivšem Državnom tužiocu u Arizoni, koji važi za osobu blisku Donaldu Trampu. Njegov otac je porijeklom iz Crne Gore, a majka iz Splita.

Vijest da će čovjek porijeklom s ovih prostora postati novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji privukla je veliku pažnju.

Svi su mislili da je ovo gotova stvar, no proces se na kraju odužio od marta sve do jučer, kada se odustalo od te opcije.

Brnović je nakon toga poručio da je "postalo jasno da birokrate duboke države ne žele da bilo ko sa političkim, etičkim i vjerskim bekgraundom poput mog obavlja ambasadorsku dužnost u Srbiji".

Mediji u Srbiji navode da je glavna prepreka njegovom imenovanju bilo protivljenje albanskog lobija u Senatu, gdje su vršili veliki pritisak, prije svega na Demokrate, a kada se shvatilo da taj izbor neće proći, Bijela kuća je sama povukla nominaciju.

I nije tajna da Albanija, a pogotovo Kosovo kao glavni prioritet gledaju svoje odnose sa SAD i sigurno je da njihova sfera utjecaja i lobiranja u najvećoj svjetskoj sili nije mala.

Da li je to jedini razlog ili je još nešto u pozadini, vjerovatno nećemo nikada saznati.

Inače, u Srbiji je prethodni ambasador bio Kristofer Hil, no on je napustio Srbiju u januaru ove godine, mjesec ranije nego što je Majkl Marfi napustio BiH.