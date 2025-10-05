Hamas: Spremni smo predati oružje palestinsko-egipatskom tijelu pod međunarodnim nadzorom

U komentaru za arapski portal Al-Arabiya, izvor iz Hamasa izjavio je da je ova palestinska grupa spremna postepeno predati oružje novim prijelaznim vlastima u Gazi te da je već započet proces prikupljanja tijela izraelskih zarobljenika u okviru plana Donalda Trampa.

Izvor je pojasnio da je pokret, putem egipatskih posrednika, zatražio obustavu zračnih napada na određene dijelove Pojasa Gaze kako bi se omogućilo sigurno okončanje misije.

Dodao je da će predaja živih izraelskih zatvorenika biti završena u jednoj fazi sporazuma, dok će predaja tijela trajati nešto duže. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države pokazale su određenu fleksibilnost u pogledu vremenskog okvira zbog složene situacije na terenu.

Izvor je istakao da je Hamas, posredstvom Katara, dobio američke garancije prema kojima Izrael neće ponovo započeti ratna djelovanja i da se mora obavezati na povlačenje iz Pojasa Gaze, kako je predviđeno planom. Naglasio je da su te garancije bile ključni faktor u saglasnosti Hamasa da nastavi s provedbom dogovorenog plana.

Također je potvrdio da je Hamas obavijestio savjetnike predsjednika Trampa o odluci da oružje postepeno preda palestinsko-egipatskom tijelu pod međunarodnim nadzorom, koje će biti zaduženo za sigurnost tokom prijelaznog perioda.

Prema istom izvoru, odlazak čelnika Hamasa iz Gaze bit će njihova vlastita odluka, a Amerikanci su garantovali da neće biti meta napada niti povrijeđeni ako odluče napustiti teritorij.

Na kraju je dodao da Izrael ima potpune informacije o broju živih zarobljenika i tijela, te da je Hamas posrednicima predao zvanične spiskove koji će biti predstavljeni izraelskoj strani tokom pregovora.