Greta Tunberg i aktivisti flotile za Gazu deportovani iz Izraela

Švedska aktivistica Greta Tunberg i 170 članova flotile koja je pokušala doploviti do Gaze deportovani su iz Izraela, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

Prema navodima ministarstva, Tunberg i ostali aktivisti poletjeli su s međunarodnog aerodroma Ramon, na jugu Izraela, te su upućeni prema Grčkoj i Slovačkoj. Ministarstvo je objavilo i fotografije na kojima se vidi grupa deportovanih, među kojima je i Greta, kako prolaze kroz aerodrom u sivim trenerkama i bijelim majicama.

- Dodatnih 171 provokator iz flotile Hamas-Sumud, uključujući Gretu Tunberg, deportovan je danas iz Izraela u Grčku i Slovačku. Deportovani su državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Njemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švicarske, Norveške, Velike Britanije, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Sva zakonska prava učesnika u ovom PR triku bila su i nastavit će biti u potpunosti poštovana. Laži koje šire dio su njihove unaprijed planirane kampanje lažnih vijesti - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Izraela.

Dodali su i da je jedan od pritvorenih aktivista ugrizao medicinsku sestru tokom boravka u zatvoru.