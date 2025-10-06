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NAKON AGONIJE U PRITVORU

Greta Tunberg i aktivisti flotile za Gazu deportovani iz Izraela

Tunberg i ostali aktivisti poletjeli su s međunarodnog aerodroma Ramon, na jugu Izraela, te su upućeni prema Grčkoj i Slovačkoj

Greta Thunberg i aktivisti flotile za Gazu. Platforma X

M. Až.

6.10.2025

Švedska aktivistica Greta Tunberg i 170 članova flotile koja je pokušala doploviti do Gaze deportovani su iz Izraela, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

Prema navodima ministarstva, Tunberg i ostali aktivisti poletjeli su s međunarodnog aerodroma Ramon, na jugu Izraela, te su upućeni prema Grčkoj i Slovačkoj. Ministarstvo je objavilo i fotografije na kojima se vidi grupa deportovanih, među kojima je i Greta, kako prolaze kroz aerodrom u sivim trenerkama i bijelim majicama.

- Dodatnih 171 provokator iz flotile Hamas-Sumud, uključujući Gretu Tunberg, deportovan je danas iz Izraela u Grčku i Slovačku. Deportovani su državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Njemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švicarske, Norveške, Velike Britanije, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Sva zakonska prava učesnika u ovom PR triku bila su i nastavit će biti u potpunosti poštovana. Laži koje šire dio su njihove unaprijed planirane kampanje lažnih vijesti - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Izraela.

Dodali su i da je jedan od pritvorenih aktivista ugrizao medicinsku sestru tokom boravka u zatvoru.

Prema informacijama evropskih ministarstava vanjskih poslova, većina oslobođenih aktivista bit će avionom vraćena u Grčku, odakle će nastaviti put prema svojim državama. Među njima je 28 francuskih, 27 grčkih, 15 italijanskih i devet švedskih državljana. Dvadeset jedan Španac već je vraćen u Madrid, dok se najmanje 28 španskih državljana i dalje nalazi u izraelskom pritvoru.

U međuvremenu su se pojavile tvrdnje da je Greta Tunberg tokom pritvora bila prisiljena držati izraelske zastave dok su je fotografisali. U izvještaju koji su prenijeli švedski diplomati stoji da je Greta u zatvoru imala ograničen pristup vodi i hrani te da je patila od dehidracije i osipa izazvanih stjenicama u ćeliji.

- Greta je rekla da je bila prisiljena dugo sjediti na tvrdim površinama, da nije imala dovoljno hrane ni vode, te da je bila podvrgnuta grubom postupanju - navodi se u diplomatskom izvještaju.

Prema istom izvoru, izraelski vojnici "vukli su Gretu za kosu, tukli je i prisiljavali da ljubi izraelsku zastavu".

Globalna Sumud flotila ranije je isplovila iz Barselone s humanitarnom pomoći za stanovnike Gaze, ali ju je presrela izraelska mornarica i pritvorila učesnike misije.

# AKTIVISTI
# IZRAEL
# GAZA
# GRETA THUNBERG
# GLOBAL SUMUD FLOTILLA
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