Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo: Lik s transparenta

Stotine studenata iz domova na Bjelavama i u Nedžarićima jučer su se okupile ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, protestujući zbog, kako tvrde, izuzetno loših uslova života.

Na fotografijama s protesta vidio se veliki broj mladih s transparentima upućenim premijeru Nihadu Uku i nadležnim ministrima. Posebnu pažnju privukla je Ukova fotografija s natpisom „hej Uče lopove, sve ti oči govore“, dok su druge poruke aludirale na probleme s grijanjem i plinom: „glavobolja od plina, a nigdje aspirina”, „plin na max – odgovornost na minimum” i „Bjelave, jedino mjesto gdje plin curi brže od informacija“. Okupljeni su skandirali „izađite napolje“, „radite svoj posao“ i „Je l’ vam vruće, premijeru Uče?“, tražeći hitnu reakciju institucija.

U petak se ime premijera Uka ponovo se našlo u centru rasprave zbog neodržanog online gostovanja (AMA) zakazanog za 17.00 sati na Reddit platformi r/BiH. Iako je sam premijer gostovanje ranije najavio Instagram videom, koji nije primjeren ni učenicima osnovne škole, a ne premijeru jednog kantona i vladajućoj stranci, premijer se u zakazano vrijeme nije pojavio.

Uku su na početku mandata mnogi zamjerali neiskustvo i godine, no nadali su se da bi zbog svojih godina mogao donijeti novi elan i energiju u rad Vlad te posebno razumjeti probleme i izazove mladih. Međutim, jučerašnje slike s ulica pokazale su da su upravo mladi posebno nezadovoljni njegovim rezultatima. A studenti tvrde da rezultata nema: loše grijanje, plin koji, navodno, curi, dotrajale instalacije, prljave prostorije i osjećaj da pitanja njihovog standarda nisu prioritet sistema.

Premijer se jučer našao u situaciji u kojoj ima dvije opcije - ili će problem studenata shvatiti kao alarm i krenuti u konkretna rješenja, ili će se protesti pretvoriti u političku lekciju o tome kako zanemarivanje mladih skupo košta svaku vlast. Jer, parola “plin na max – odgovornost na minimum” nije samo duhovita dosjetka, već poruka o frustraciji generacije koja očekuje minimum dostojanstvenih uslova života.

Mladima u BiH godinama s pravom zamjeraju da su potpuno apatični i nezainteresovani za dešavanja oko njih. S tim u vezi, Uk i aktuelna Vlada KS čini se da su uspjeli nemoguće – izvesti ih na ulicu.