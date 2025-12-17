Nema treniranja diplomatije na životima ljudi!

Uprkos upozorenjima stručnjaka, protestima građana i jasnim primjedbama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatska je odlučila da problem nuklearnog otpada riješi – na samoj granici s drugom državom. Trgovska gora tako postaje simbol politike koja tehničko pitanje pretvara u moralni i politički problem. Umjesto regionalnog dogovora i zajedničke odgovornosti, izabrano je rješenje koje rizik prebacuje na komšije, na rijeku Unu, na živote ljudi koji od te zemlje i vode zavise.

Odluka da se nuklearni otpad odlaže tik uz granicu s BiH ne može se pravdati administrativnim linijama ni formalnim procedurama. Radioaktivnost ne poznaje granice, a posljedice eventualnih grešaka ne pitaju za pasoš. Zato Trgovska gora nije samo hrvatsko pitanje, nego test regionalne solidarnosti, poštovanja dobrosusjedskih odnosa i evropskih vrijednosti na koje se svi rado pozivamo.

Ako se budućnost gradi na kratkoročnim interesima i ignorisanju tuđe zabrinutosti, onda je cijena previsoka. Trgovska gora ne smije postati mjesto gdje se odlaže i povjerenje među državama.

No, jednako zabrinjava i tišina s druge strane granice. Dok se odlučuje o ekološkoj prijetnji koja direktno pogađa građane BiH, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ostaje nijem. Izostanak protestne note prema Hrvatskoj nije diplomatska suzdržanost, već poruka slabosti i nezainteresiranosti za zaštitu vlastitih građana. Šutnja u ovakvim trenucima nikako nije opcija. Ne slati protestnu notu i to pravdati gradnjom dobrosusjedskih odnosa u situaciji kada druga država želi da odlaže, ni manje ni više, nego nuklearni otpad, jeste u najmanju ruku šeprtljavo.

Ona je svjesno odustajanje od odgovornosti. Ako se budućnost gradi na prebacivanju rizika i izbjegavanju reakcije, onda je cijena previsoka. Trgovska gora ne smije postati mjesto gdje se odlaže nuklearni otpad, ali ni mjesto gdje se odlaže savjest države i povjerenje njenih građana.