Donald Tramp, predsjednik SAD: Lider koji je promijenio svijet

Godina 2025. ostat će zapamćena kao trenutak u kojem su dva najveća oružana sukoba savremenog svijeta prvi put ozbiljno dovedena u pitanje. Rat u Gazi je zaustavljen, a rat u Ukrajini prvi put je prebačen s logike beskonačne eskalacije na teren pregovora. U oba slučaja ključni politički pritisak dolazio je iz Bijele kuće - od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa (Trump).

Gaza i Ukrajina

Trampov povratak na vlast nije bio tek smjena administracija, nego radikalan zaokret u načinu na koji SAD posmatraju ratove i savezništva. Njegova poruka bila je jednostavna, ali politički eksplozivna: Amerika neće finansirati konflikte bez jasnog cilja i bez realne perspektive završetka. Ta poruka, koliko god bila osporavana, promijenila je ponašanje aktera širom svijeta.

Vašington je doprinio da se rat u Gazi zaustavi i da pregovori postanu jedina održiva opcija. Iako mir i ostaje krhak, činjenica da je oružje utihnulo predstavlja prelomni trenutak u jednom od najdužih i najkrvavijih sukoba savremenog doba.

Još snažniji globalni odjek imali su Trampovi napori da se okonča rat u Ukrajini. Prvi put od 2022. godine, u zapadnim političkim krugovima otvoreno je govoreno o kompromisu, granicama podrške i cijeni produžavanja rata.

Za razliku od prethodnih pristupa, Tramp nije pokušavao ratove prikazati kao moralne epopeje s jasno definiranim „dobrim“ i „lošim“ stranama. Njegov stil bio je hladan, transakcijski i često neugodan za saveznike – ali upravo zbog toga efikasan. Umjesto ideologije ponudio je politički izlaz, umjesto eskalacije – stabilizaciju, a umjesto vječne retorike pobjede – kraj krvarenja.

Kako do kraja

Donald Tramp u 2025. godini nije bio najutjecajniji svjetski lider zato što je bio popularan, već zato što je mijenjao tok događaja. U svijetu umornom od ratova, sankcija i geopolitičkih blokada, nametnuo je pitanje koje su drugi izbjegavali: ako rat nema jasnog pobjednika, zašto nema kraja?

Zbog toga Donald Tramp s razlogom nosi titulu svjetske ličnosti godine. Jer je 2025. bila godina u kojoj je neko imao političku volju da najveće sukobe našeg vremena vrati iz rovova za pregovarački stol – i pokuša ih završiti.