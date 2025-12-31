Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije BiH: Na korak do Svjetskog prvenstva

Bosna i Hercegovina je u 2025. godini bila na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo - i to nakon godina rezultatskog sunovrata, izgubljenog autoriteta u svlačionici i potpunog nepovjerenja javnosti u reprezentaciju. Taj preokret ima ime i prezime: Sergej Barbarez.

Nedostajao je samo jedan gol u gostima protiv Austrija da naša reprezentacija izbori direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Ipak, stvari i dalje nisu posve izgubljene, jer BiH i dalje ima šansu da preko baraža izbori plasman na Svjetsko prvenstvo.

Minimalna očekivanja

Preuzimajući selektorsku funkciju u trenutku kada su očekivanja bila minimalna, Barbarez je napravio ono što njegovi prethodnici nisu uspjeli godinama - stabilizirao reprezentaciju, vratio takmičarski mentalitet i doveo BiH u realnu borbu za Mundijal. Ne teorijsku, ne matematičku - nego stvarnu.

Najvažnije - BiH je do posljednjih kola bila direktno u igri za prvo mjesto, što je prije godinu dana zvučalo kao loš vic. Barbarez nije izmišljao toplu vodu. Uveo je red. Eliminisao improvizaciju. Postavio jasna pravila: nema imena iznad tima, nema igranja na stare zasluge, nema kalkulisanja. Rezultat je bila reprezentacija koja zna šta hoće i kako do toga dolazi.

Posebno važno u Barbarezovom mandatu jeste to što reprezentacija nije živjela od jednog rezultata, nego od kontinuiteta.

Povratak standard

Barbarez je, uz to, napravio ono što je godinama bilo tabu: resetovao hijerarhiju u svlačionici. Igrači su znali da selektor stoji iza odluka i da nema povlačenja pred pritiscima, bez obzira dolazili oni s tribina, iz saveza ili iz javnosti. Time je reprezentacija dobila ono što joj je najviše falilo - povjerenje unutar ekipe.

Zato ova priča nije o „zamalo“. Ovo je priča o povratku standarda i o selektoru koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može biti konkurentna kada je vodi neko ko zna šta znači vrhunski fudbal. I upravo zbog toga, Sergej Barbarez ostaje simbol godine u kojoj je bh. fudbal ponovo stao na noge - i zakucao na vrata Svjetskog prvenstva.

Zato je Sergej Barbarez Avazova domaća ličnost godine.

Ne zbog priče. Ne zbog nostalgije. Nego zato što je Bosnu i Hercegovinu vratio u ozbiljan fudbalski kontekst - i doveo je na prag Svjetskog prvenstva.

Barbarez nije izmišljao toplu vodu. Uveo je red. Eliminisao improvizaciju .