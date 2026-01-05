Sabahudin Baraković: Heroj koji spašava živote

Tri decenije nakon rata život u pojedinim dijelovima BiH još je rizičan, opasan pa i nemoguć zbog prisustva mina koje prijete životima stanovnika. Prema procjenama, „tihe ubice“ vrebaju na više od 800 kvadratnih kilometara površine. Za razliku od godina u kojima je ovaj posao bio veoma dobro plaćen, uklanjanjem mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata danas se bavi manji broj deminera. Sabahudin Baraković sa svojim timom je među njima.

Baraković se već trideset godina bavi jednim od najopasnijih poslova, a posljednje dvije decenije je vođa deminerskog tima. Sa svojim kolegama spasio je nebrojene ljudske živote, jer pamti i dane u kojima je za jedan dan uklanjao i do 150 poteznih rasprskavajućih odskočnih mina PROM 1, najopasnije vrste mina koja nakon aktiviranja ubija ili teško ranjava sve u krugu od 30 metara. Na projektima deminiranja Baraković je radio i u Hrvatskoj, Kubi, Iraku i Afganistanu. Do 10. januara njegov tim je na odmoru što je, kako kaže, prilika da s porodicama odmore i ne misle „na mine i kvadrate“, ali i da se „Bogu zahvale što je glava živa“.