Akademik Franjo Topić: Počasni gost kraljevske porodice

Predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, akademik Franjo Topić, bio je jedini učesnik iz BiH na konferenciji “Govor o budućnosti Evrope” u historijskom ambijentu vile Ernst Fuchs u Beču, u organizaciji Karla von Habsburga i jedne od najvećih evropskih kraljevskih dinastija.

U svojstvu počasnog gosta, monsinjor Topić imao je priliku da pred brojnim visokim zvaničnicima EU, liderima, diplomatama i intelektualcima, predstavi svoje viđenje budućnosti Evrope u izazovnim vremenima, ali i da progovori o statusu svoje domovine, čijem napretku je praktično posvetio cijeli svoj život. Ugledni bh. teolog još jedanput se založio za prijem naše zemlje u porodicu evropskih država, “ovakvu kakva jeste”, a da se ona kasnije postepeno prilagođava.

- EU ni sada nije idealna, ali od nje nema ništa bolje – poručio je skepticima sa stranica “Avaza”.

Monsinjor prof. dr. Franjo Topić rođen je 1953. godine u Kasapovićima kod Novog Travnika. Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu završio je 1977., a za svećenika je zaređen 1976. godine. Akademsku karijeru počinje 1985. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Pored ostalog, predsjednik je Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ i osnivač i predsjednik Panevropske unije BiH. Autor je osam knjiga i više stotina naučnih, stručnih i popularnih članaka, te dobitnik brojnih nagrada.