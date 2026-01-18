Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Kuća Alije Đerzeleza - dom najstarijeg sarajevskog junaka

Ova kuća je sve do danas sačuvala svoj autentični izgled. Krase se je veliki duvarovi, potom velika bašta, ali i kaldrmisana avlija, unutar koje je smješten bunar, koji i danas obiluje vodom. Koncept kuće je jedinstven i kao takav posjeduje muški dio - selamluk i ženski dio - haremluk. Muški dio kuće sadrži reprezentativni čardak koji je smješten na samom uglu kuće od strane ulice Sagrdžije. Osim čardaka, muški dio sadrži i kamariju, potom divanhanu s drvenim stupovima i lukovima, ali i kafe odžak. Cijeli selamluk je povezan posebnim stepenicama iz avlije.

Alija Đerzelez je historijska ličnost iz 15. stoljeća. Njegovo odrastanje i život smješteni su u skromnu kuću na lokaciji današnje mahale Vrbanjuša, preko puta Sinanove tekije, tačnije na samom uglu ulice Sagrdžije i ulice koja nosi naziv baš po imenu ovog junaka. Ova kuća je najvjerovatnije i gorjela u doba Eugena Savojskog, nemile 1697. godine, kada je nečasnik upao u Sarajevo. Nakon toga je ponovo izgrađena u 17. stoljeću, a kako Đerzelezi nisu imali muške potomke, kasnije će preći u vlasništvo porodice Čevanja koja je bila iz kazaskog esnafa, a uža specijalnost im je bio rad na svili.

O njegovoj snazi i junaštvu se pričalo generacijama i s koljena na koljeno su prenošene priče o hrabrosti koja ga je odlikovala pa je zato i postao tema mnogih epskih pjesama, koje se i danas čitaju.

Ova kuća nosi i posebnu priču. Naime, prema historijskom predanju, u njoj je živio Alija Đerzelez, koji se smatra jednim od najvećih junaka koje su Sarajevo i Bosna ikada imali.

Sarajevska stambena arhitektura osmanskih osnova je prepoznatljiva po svojim reprezentativnim objektima koji su pod zaštitom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i dostupne su javnosti kao otvorene, muzejske postavke.

Ženski dio ili haremluk je dvospratnog karaktera, a dugim stepenicama je povezan s muškim dijelom te tako čine jedinstvenu cjelinu. U prizemlju se nalazi halvat koji je glavna odaja cijelog haremluka i u njemu je smještena kuhinja. Ispred halvata je hajat, odnosno poluotvoreno predsoblje iz kojeg se ulazi u mutvak, dok su na spratu smještene ženske odaje.

Ova kuća je dugo godina bila oronula, ali je nakon agresije rekonstruisana te je na taj način sačuvana sve do danas.

Napravljena je tako skladno i snažno da svojim izgledom i podsjeća na Aliju Đerzeleza.

Značajna preobrazba

Alija je mlad ostao bez oca te je živio skroman život s majkom i sestrom Ajkunom, a kao dječak je bio slabašan, ali i kao takav je zarađivao za porodicu, tako što se bavio nabavkom ogrjevnog drveta za prodaju.

Iz vjerskih ubjeđenja nije htio da siječe zelene grane nego samo osušene, smatrajući suprotnu radnju grijehom. O Aliji Đerzelezu postoji jedna predaja, koja govori o njegovoj preobrazbi iz nejakog i slabašnog tijela u snažno i jako.

Kako predaje i legende uvijek sobom nose mrvu nadnaravnog, tako i ova predaja, za koju se danas mahom vjeruje da je istinita, govori kako se jedne prilike slabašni Alija zaputio u šumu iznad Sarajeva radi sječe drva, te je pronašao napušteno novorođenče. Ugledavši ostavljenu bebu, pomislio je da ga je majka ostavila te otišla u pronalazak drva, no zabrinuo se da tako mala beba ne dehidrira od toplote, zbog čega se prvi put odlučio odsjeći živu i zelenu granu prepunu lišća kako bi maloj bebi napravio hlad. Zahvaljujući tom humanom činu, po povratku kući dočekala ga je žena u bijelom i pitala: "Jesi li ti onaj koji je zaštitio novorođenče", na šta je on potvrdno odgovorio. A nakon toga, mu je ona saopćila da će mu se ispuniti želja. Sufije danas kažu da je ona bila evlija, a oni drugi vila.

Potom mu je proučila dovu i zamolila ga da podigne jedan ogroman kamen. Alija se na taj zahtjev začudio i rekao kako nema snagu za takvo nešto, no kada se odlučio da pokuša, uvidio je da je tako velik i težak kamen za njega zapravo lagan te da je u stanju podići još veći i teži. Predaje kažu da je do tada slabašni Alija obdaren izrazitom snagom i nadaleko neviđenim kuvetom.

"Borac buzdovanom"

Alija je svoj život od tada posvetio vjeri, a dobio je i nadimak Đerzelez, što u prevodu znači "borac buzdovanom".

Buzdovan uz sablju bio mu je glavno oružje, a poznajući njegovu snagu i hrabrost, jedno vrijeme Alija je bio u službi kod Gazi Husrev-bega kao učesnik u borbama.

Alija Đerzelez je poginuo na bojnom polju u Mrkonjić-Gradu te postao šehid. Naime, usmrtio ga je Vuk Jajčanin dok je obavljao namaz i bio duboko skoncentrisan i predan molitvi. Na istom mjestu je ukopan, nakon čega je podignuto i turbe, a cijeli predio dobio naziv "đerzelezovo polje" kod Mrkonjić- Grada.

Vuk Jajčanin je, između ostalog, poznat i po tome što je sa svojom vojskom popalio Sarajevo, ali ga je tada sustigao Alija Đerzelez koji za vrijeme paljenja nije bio u Sarajevu. Tom prilikom Alija mu je poštedio život, da bi ga kasnije Vuk Jajčanin, umjesto zahvale, usmrtio.

Svakako treba istaći i da se nobelovac Ivo Andrić, dok je boravio u Sarajevu, zainteresovao za lik i junaštvo Alije Đerzeleza pa je napisao i pripovijetku "Put Alije Đerzeleza", koja je izdata 1920. godine, što je jedna od njegovih prvih pripovijetki.

Đerzelez je bio poznat i po svom čuvenom konju doratu, a njegov buzdovan je godinama kasnije čuvan u Nakšibendijskoj tekiji pored turbeta sedam braće u Jedilerskoj, ali je, spletom okolnosti, nestao u požaru.

Malo je poznato i to da se otisci njegovih prstiju u kamenu, nalaze u podnožju munare u džamiji Sagrdžije. Mnogo je stvari koje nas i danas sjećaju na čuvenog i hrabrog Sarajliju Aliju Đerzeleza, a između ostalog, njegova kuća i danas budi sjećanja starih Sarajlija, ali i krasi naš ambijentalni prostor.