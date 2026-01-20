Ef. Cerić: Realni profil bošnjačkog člana Predsjedništva mora biti kombinacija principa i sposobnosti preživljavanja političkog pritiska

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u svojoj novoj kolumni osvrnuo se na aktuelnu političku situaciju u BiH, te prokomentarisao profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kolumnu prenosimo u cijelosti:

- Politički profil člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda: idealni, realni i porazni. Nastavak!

DRUGI DIO: REALNI PROFIL

U politici Bosne i Hercegovine idealno često nije moguće. Sistem je blokiran, institucije su opterećene, veto mehanizmi su stalna prijetnja, a međunarodni faktori često traže “mir po svaku cijenu”.

Zato realni profil bošnjačkog člana Predsjedništva mora biti kombinacija principa i sposobnosti preživljavanja političkog pritiska.

Realni profil je:

1) Principijelan, ali strateški mudar

Ne smije biti mehak, ali mora znati kada i kako udariti argumentom, a ne emocijom.

2) Dovoljno čist da nije ucjenjiv

Ne mora biti “savršeno čist”, ali ne smije imati repove koji ga pretvaraju u taoca.

3) Nacionalno odgovoran, bez zapaljive retorike

Brani Bošnjake i Bosnu, ali tako da ga svijet razumije, a protivnici teško karikiraju.

4) Institucionalno pismen i proceduralno jak

Predsjedništvo nije Facebook status. To je sistem sigurnosti, diplomacije i državne koordinacije.

5) Otporan na medijske zamke i psihološke operacije

Jer će ga provocirati, vrijeđati, navlačiti na pogrešnu reakciju. Mora biti hladan, staložen i strateški.

6) Međunarodno umrežen i sposoban otvoriti vrata

Ne mora biti globalna zvijezda, ali mora znati s kim se priča, kada se priča i šta se traži.

7) Spreman na dijalog, ali nepremostiv na crvenim linijama

Crvene linije su: teritorijalni integritet, suverenitet, istina o genocidu, državne institucije.

8)Stranački kandidat koji postaje državnik

Realnost je stranka, ali obaveza je da funkcija bude iznad stranke.

9) Prisutan među narodom, ali fokusiran na posao

Ne smije postati “pjevač kampanje”. Mora raditi, ne samo govoriti.

10) Svjestan prošlosti, ali usmjeren na budućnost

Genocid je moralni temelj pamćenja, ali politika mora graditi sigurnost, ekonomiju, obrazovanje i stabilnost.

Realni profil nije savršen, ali je koristan. On je “minimum državnosti” u maksimalno teškim uslovima.

(Sutra, ako Bog da, nastavak: TREĆI DIO: PORAZNI PROFIL) - navodi se u kolumni.