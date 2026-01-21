Akademski slikar Nebojša Dimovski: Između baštine i savremenog izraza

Nebojša Dimovski, akademski slikar iz Mostara, već godinama dosljedno istražuje granice umjetnosti, a sada kroz svoj rad povezuje tradiciju i savremeni izraz u kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine. Njegova nova izložba „Sevdisanje slikom“ bit će otvorena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u subotu, 24. januara.

Dimovski u svom radu ne samo da odaje počast najvećim interpretatorima sevdalinke, već i anonimnim dušama koje su kroz generacije nosile sevdah. Izložba je podijeljena na četiri dijela i obuhvata slike izvođača, pjesama i ličnih interpretacija sevdaha, a podržana je i od UNESCO-a.

Rođen u Mostaru, Dimovski je svoje akademsko obrazovanje sticao u Sarajevu, Rimu i Madridu, učestvujući na prestižnim izložbama i nagradnim konkursima. Putovanja kroz različite kulture oblikovala su njegovu umjetničku percepciju i donijela nova iskustva i izazove.

Za mlade umjetnike Dimovski ima jasnu poruku: iskustva i putovanja otvaraju vidike, a istrajnost u umjetnosti je ključna – trud se uvijek isplati kada dođe pravi trenutak.