Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Kovačići i Zagrebačka ulica

Još u doba Osmanskog Carstva, odnosno njegovih početaka na našim prostorima, otpočelo je spajanje desne i lijeve obale Miljacke, na današnjem Marindvoru, odnosno nekadašnjim Hisetima. Bila je to drvena ćuprija koja je dobila ime po fabrici ljepila - Čiriš, koja se nalazila u neposrednoj blizini ćuprije, odnosno mosta. S vremenom će ova ćuprija biti zamijenjena betonskim mostom, danas svima poznatim po imenu Suadin i Olgin, koji se prije rata zvao Vrbanja most. Taj nekadašnji drveni most spajao je dva naselja, današnji Marindvor s naseljem Kovačići. Ovo naselje se nalazi na padinama Debelog brda koji je sastavni dio Trebevića. Ime po potoku Kovačići, zapravo, imaju mnogo starije porijeklo, vjerovatno još iz srednjeg vijeka. Smatra se da naziv naselja potječe od naziva potoka Kovačić koji je nekada tekao cijelim područjem i ulijevao se u Miljacku. Na tom potoku su postojali mlinovi, što potvrđuje dug kontinuitet naseljenosti ovog kraja. Još 1455. godine, u prvom turskom katastarskom popisu sarajevskog područja, zabilježeno je naselje s imenom Kovačići, koje je tada bilo pusto.

Devastirani Poljoprivredni i Šumarski fakultet nakon agresije . Avaz Devastirani Poljoprivredni i Šumarski fakultet nakon agresije . Avaz

U prilozima Stare crkve iz 1682. godine bilježe se imena Nikša i Milisav iz Kovačića te Sava zvani „s Kovačića“, što potvrđuje dug kontinuitet korištenja tog imena. Iako nije potpuno jasno da li je potok dao ime naselju ili obrnuto, smatra se da je naziv potoka Kovačić stariji i da je po njemu cijelo područje dobilo ime. Naseljavanje Kovačića u novom dobu počinje u austrougarskom periodu, a punu urbanizaciju doživljava u bivšoj SFR Jugoslaviji. Danas je poznat i po tome što je isprepleten ulicama koje nose nazive jugoslavenskih gradova. Neke od ulica nose imena Ljubljanska, Splitska, Visočka, a među njima je najpoznatija Zagrebačka ulica, koja je dobila ime po gradu Zagrebu, i to poslije Prvog svjetskog rata, tačnije 1919. godine. Za Kovačiće je posebno je značajna 1930. godina, kada su u potpunosti izgrađene ulice Užička i Novosadska, s planski građenim jednoporodičnim kućama za opštinske službenike. Ove „opštinske kuće“ predstavljaju prvu plansku stambenu izgradnju u Sarajevu u tom periodu.

Gradnja franjevačkog kompleksa . Arhivske fotografije Gradnja franjevačkog kompleksa . Arhivske fotografije

U periodu vladavine Osmanskog Carstva, ovaj prostor, kao i sam dio, zvao se Šatorija. Taj urbani dio naselja bio je veoma popularan u Sarajevu i posebno interesantan iz razloga što se nalazio dijelom uz obalu Miljacke. Cijelo naselje se prostire na ravnici koja se širi prema Grbavici, odnosno sarajevskom polju koje zahvata i lijevu i desnu obalu Miljacke. Među prvim većim javnim objektima u ovom dijelu grada bile su pivara i zgrada Franjevačke teologije. Pivara, poznata kao Gerduševa češka pivara, sagrađena je 1864. godine uz potok Kovačić i bila je prva pivara u Sarajevu. Osnovao ju je Josip Feldbauer, a njenom otvaranju prisustvovali su visoki osmanski zvaničnici i strani konzuli. Centralni objekt ove moderne ulice je zasigurno zgrada samostana zajedno s crkvom koja se nalazi u Zagrebačkoj ulici, odnosno u popularnim Kovačićima. To je prostor koji je pripadao bosanskim franjevcima, koji su se u Bosnu naselili još u 13. stoljeću. Naime, franjevci su imali veliki utjecaj u Bosni pa tako i u Sarajevu, a za svoje potrebe su izgradili kompleks zajedno s crkvom koja će biti prepoznatljiva po svojoj veličini. Interesantno, a manje poznato je to da je kompleks izgrađen na stadionu tadašnjeg hrvatskog NK “Sašk”, koji je osnovan 1910. godine. Ovaj nogometni klub se takmičio u sarajevskoj, a kasnije i u ligi Kraljevine Jugoslavije. Franjevci su kupili zemljište od NK “Sašk”, odnosno stadion, a predaje kažu da je cijena iznosila hiljadu krava, to jest današnjih tristo pedeset do četiristo hiljada KM.

Franjevački kompleks . Arhivske fotografije Franjevački kompleks . Arhivske fotografije