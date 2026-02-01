Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Osmanska carevina nije mijenjala izgled dukata čak 400 godina

Nekada davno, počev od perioda neolita pa sve do početka srednjeg vijeka, stanovništvo se isključivo bavilo poljoprivredom, stočarstvom i trgovinom, pa je tako vršena robna razmjena u naturi, jer novac tada nije bio u upotrebi. Nakon pojave plemenitih metala počinje i kovanje, kada novac zvanično postaje osnovno platežno sredstvo za razmjenu roba i usluga. Majstor Radoje U našim krajevima otvarani su rudnici srebra i zlata, pa će tako u doba Bosanskog kraljevstva, tačnije u vrijeme vladavine Tvrtka I Kotromanića, na ovim prostorima započeti primjena novca, odnosno zlatnika. Zanimljivo je da je u tom 14. stoljeću ostao zabilježen podatak kako je, na zahtjev kralja, Dubrovačko vijeće odobrilo i dalo dozvolu majstoru Radoju da izradi 12 kalupa iz kojih će se liti zlatnici za kralja Tvrtka, a sam zlatnik dobio je ime „četverostruki“, zbog toga što je bio teži od tadašnjeg mletačkog zlatnika čak četiri puta. Zlatnik bijaše težak 14 grama, debljine jedan milimetar, dok je njegov prečnik iznosio tri centimetra. Krasio ga je kraljevski grb. Interesantan je podatak taj što je majstoru Radoju rečeno, preciznije zaprijećeno, da ne smije napraviti više od 12 kalupa. Tako se kod nas u Bosni pojaviše zlatnici, a potom i srebrenjaci.

Dolaskom Osmanlija na ove prostore, kovanog novca je bilo mnogo u opticaju. S obzirom na veličinu carevine i njene potrebe za novcem, veliki broj kovačnica širom carstva kovao je novac sve dok nije došlo do centralizacije, kada se sve svelo na dvije glavne kovačnice u Konstantinopolju, današnjem Istanbulu, i Kairu. Osim zlatnika – dukata i srebrenjaka, bile su i akče koje su predstavljale osnovnu valutu finansijskih transakcija u tadašnjem monetarnom sistemu. Osmanske vlasti su nekada i na Balkanu imale više kovačnica novca, a kod nas u Bosni bile su tri: u Sarajevu, Srebrenici i Banjoj Luci. Interesantan je podatak da je i na prostorima Bosne bilo zlatnika. Najinteresantniji je onaj pod imenom „sultanija“, čija se vrijednost ogleda kroz podatak da su ga numizmatičari prodali za 3.200 eura, plus vrijednost samog zlata. Ne možemo da ne istaknemo kako su kasnije Osmanlije centralizovale kovanje novca, pa su tako kovačnice nestale s ovih prostora. Međutim, u jednom periodu, zbog nedostatka novca krajem 17. stoljeća, u Sarajevu se počela kovati mangura, koja je bila pravljena od bakra. Mangura je rađena u Kazandžiluku, što nimalo ne čudi jer je kazandžijski esnaf bio najjači u Sarajevu.

