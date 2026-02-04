Fortine stupide i milionski gubici

Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija BiH, u vrijeme kada su blokade granica postale svakodnevica, djeluje kao nijemi posmatrač.

Dok prevoznici, privrednici i građani trpe ogromne gubitke, iz njegovog resora nema konkretnih poteza. Bh. mediji danima izvještavaju o kilometrima kolona i kamionima zarobljenim na prelazima, ali reakcije ministra nema.

Umjesto hitnih mjera, javnost dobija tek šture izjave i prebacivanje odgovornosti. Forto kao da zaboravlja da je saobraćaj krvotok ekonomije jedne zemlje. Blokade granica direktno ugrožavaju izvoz, turizam i osnovno snabdijevanje.

Privrednici upozoravaju na milionske gubitke, ali ih nadležni ne čuju. Ministarstvo saobraćaja bi trebalo biti prva adresa za rješavanje ovog problema, a ne institucija koja šuti. Mediji podsjećaju da se slične krize ponavljaju godinama, bez ikakvog sistemskog rješenja.

Forto nije ponudio plan, rokove niti konkretne pregovore. Veseli Forto je otišao, provozao se kamionom, a ostat će upamćen njegov stupidni pokušaj šale o nadi da će u kamionskoj kabini biti "dobri posteri".

Sve se svodi na čekanje da problem sam od sebe nestane. Takav pristup je luksuz koji BiH ne može sebi priuštiti. Građani imaju pravo pitati čemu služi ministar koji ne reaguje u kriznim situacijama.

Saobraćajna politika ne smije se voditi iz kabineta, već na terenu. Ignorisanje problema granica pokazuje ozbiljan nedostatak odgovornosti. Bh. mediji s pravom postavljaju pitanje ko, zapravo, upravlja ovim sektorom. Blokade nisu iznenađenje, već poznat problem koji zahtijeva hitnu akciju.

Ako ministar nema rješenja, dužan je to otvoreno reći. U suprotnom, njegova šutnja postaje saučesništvo u haosu. A haos na granicama BiH već predugo traje.