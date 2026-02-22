Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Igman i skakaonice

Jedna od manjih planina koje se uzdižu oko Sarajeva je Igman. Smješten je jugozapadno od grada, a najviši vrh mu doseže nadmorsku visinu od 1502 metra. Njegov prekrasni pejzaž čini prostrani plato na kojem su smješteni Veliko i Malo polje.

Prema predajama, ime Igman je nastalo prije više od 14 vijekova, i to po igumanu. Iguman je vođa, odnosno starješina pravoslavnog manastira. Naime, na oborinama ovog platoa nekada je bio manastir. Njegov posljednji iguman bio je mudar i znan čovjek, za koga se u našoj kotlini pročulo. Njegovi učenici bili su mu odani i vjerni, a nakon njegove smrti su se masovno odselili s ovih prostora.

Igmanski marš

Ovo je jedina planina oko Sarajeva koja nije bila intenzivno naseljena, pa zato i ne čudi što je odabrana kao idealno mjesto za samostan. Udaljenost od svijeta i osama su oduvijek pozitivno utjecali i duhovno jačali ljude. Tako je Igman s razlogom dobio epitet "čiste planine". Trend njegove nenaseljenosti trajao je vijekovima. Široki plato na Igmanu oduvijek je služio ovdašnjem stanovništvu kao veliki rezervoar vode, nadaleko poznate po kvalitetu. Naime, u njegovom podnožju izbija vrelo rijeke Bosne.

Na ovoj sarajevskoj planini, davne 1942. odvila se jedna veoma značajna epizoda Narodnooslobodilačkog rata. Naime, Prva proleterska brigada je pretrpjela velike gubitke u sukobu s nacističkim snagama, te je dobila naređenje od Vrhovnog štaba da se kreće prema Jahorini i dalje prema oslobođenoj Foči. Jedini mogući put je bio preko Sarajeva, tačnije planine Igman. U hladnoj noći 27. na 28. januar, u jeku zemherija i najljuće zime, pritisnuti aktivnostima Druge neprijateljske ofanzive, partizani izvedoše Igmanski marš. Bio je to najteži poduhvat ove vrste u toku Narodnooslobodilačkog rata, i jedan od najdužih marševa u Drugom svjetskom ratu. Marširalo se 19 sati bez prekida, kroz duboki snijeg i po temperaturi od -38 stepeni Celzijusa.

Po oslobođenju, ova lijepa planina i ovaj događaj će ući u časove historije diljem Jugoslavije.

ZOI '84

Trend nenaseljenosti i tajanstvenosti Igmana trajao je sve do Zimske olimpijade u Sarajevu 1984. godine, kada će njene ljepote biti otkrivene cijelom svijetu, zahvaljujući takmičenju iz oblasti nordijskih disciplina.

Naime, od svih planina oko Sarajeva, do tada je samo na Jahorini bilo napravljeno skijalište. Trebević je bio turistički centar, Bjelašnica planinarski, dok je Igman bio znan samo po Igmanskom maršu iz 1942. godine. Želja autora olimpijskog projekta bila je da oživi planinu Igman, kako bi se sportski duh širio, i kako bi se iskoristile blagodati ogromne koncentracije ozona.

Igman planina je među ostalim izabrana za izgradnju olimpijskih skakaonica. Prelijepi prirodni amfiteatar Malog polja na najbolji mogući način iskoristio je projektant slovenskog porijekla Janez Gorišek, i to gotovo bez ikakvog narušavanja prirodnog ambijenta. Gorišek je bio iskusni skakač i poznavalac ovog sporta, a svoju vještinu dokazao je i projektovanjem jedne od svjetskih najpoznatijih skakaonica, čuvene slovenske "Planice" čiji su letovi preko 200 metara. On je tragao za idealnom lokacijom za izgradnju olimpijskih skakaonica te je u Malom polju na Igmanu našao mjesto na kom će pokazati kako je moguća potpuna sinteza betonskih konstrukcija (zaletišta skakaonica) s mikroreljefom planine.

Skakaonice su se idealno uklopile u ambijent te postale popularne u cijelom svijetu. Uz skakaonice napravljeni su i prateći sadržaji: sudijski tornjevi, male tribine za gledaoce, komore za pravljenje vještačkog snijega, mali motel s restoranom, kao i žičara koja je služila i za uspon skakača i skijaša na novu obližnju stazu.

Skakački centar

Ovaj jedinstveni sportski kompleks postao je razvojni centar sportskog i rekreativnog duha, čime se nekada nenaseljena planina Igman u potpunosti otvorila u punom sjaju građanima Sarajeva. Podizanjem olimpijskog kompleksa, Igman zvanično ulazi u kalendare svjetskih kupova i velikih takmičenja. Samim tim Sarajevo postaje skakački centar, jer su hrabre Sarajlije rado prihvatile ovaj izazovni sport. Skakaonica je zbog velikog interesovanja imala i noćno osvjetljenje a uoči samog rata na nju je postavljena plastična trava, kako bi se moglo trenirati i u ljetnom periodu.

Svakako takva gradnja i sportske aktivnosti zahtijevali su i otvaranje ugostiteljskih objekata pa su se tada na Igmanu izgradili i hoteli.