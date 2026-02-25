Bokser Ahmed Krnjić: Svijet u rodnim Varalićima

Njegova adresa mogla bi biti bilo koja tačka na geografskoj karti, od Njemačke i Nizozemske do Turske i arapskih zemalja gdje putuje, ali duša je nekako do kraja ispunjena samo u BiH, a posebno u rodnim Varalićima kod Kaknja.

Tokom boravka u BiH i Sarajevu, dio vremena obavezno provede i u zavičaju, u mjestu u kojem je, kao desetogodišnji dječak, natpisom na pomoćnom objektu pored kuće “Boks Ahmed”, na neki način najavio uspješnu sportsku karijeru. Jedino ovdje, kaže, diše punim plućima.

Profesionalni prvak Evrope, viceprvak svijeta, prvak Balkana, višestruki prvak BiH, najbolji bh. bokser Ahmed Krnjić u svom selu boravio je i ovog ramazana. Emocije koje izazivaju pogled na kuću u kojoj je rođen i avliju u kojoj je odrastao, te uspomene na dječije nestašluke u seoskoj džamiji podijelio je s novinarom “Avaza”.

- Možeš ti osvojiti svijet, biti svjetski šampion u čemu god hoćeš, ali ako te tvoja avlija ne prihvati i ne oda priznanje tome što radiš, džaba ti je. To je kod nas u Bosni i Hercegovini itekako izraženo – kazao je Bosanski čelik, ili Bosanski Nurmagomedov, kako ga nazivaju novinari, ali i prijatelji iz svijeta profesionalnog boksa.