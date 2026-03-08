Umjetnica Nikolina Vujić za "Avaz": Autentičnost je najveća vrijednost koju nosimo u sebi

Nikolina Vujić je umjetnica koja svakim projektom pomjera granice domaće scene. Od Broadway produkcija do prvog bh. mjuzikla, od pedagoškog rada do autorskih radionica, njen talent i energija ostavljaju trag i na pozornici i iza nje.

U razgovoru za naš list Vujić otkriva šta je oblikovalo njen umjetnički put, kako izgledaju velike produkcije i zašto je mentorstvo jednako važno kao i sam nastup.

Profesionalni standardi

Vaša karijera obuhvata širok spektar uloga – od Broadway mjuzikala, preko sarajevskih pozorišta, do filmskih i TV projekata. Koja iskustva su Vas najviše oblikovala kao umjetnicu i zašto?

- Iskreno vjerujem da je svako iskustvo bilo važno za moj profesionalni razvoj i da me oblikovalo kao umjetnicu. Rad u različitim kulturnim kontekstima, od edukacije i profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, do angažmana u sarajevskim pozorištima, direktno je utjecao na razvoj mojih vještina i umjetničkog identiteta. Studij muzičkog teatra u Walesu bio je ključan jer mi je omogućio uvid u način rada međunarodne industrije i razumijevanje profesionalnih standarda u muzičkom teatru i filmu. S druge strane, rad u sarajevskim pozorištima dao mi je raznolikost, emotivnu dubinu i fokus. Kombinacija međunarodnog iskustva i domaće scene je u meni stvorila želju da kontinuirano ulažem u svoje usavršavanje kao i autentični izraz.

Među posljednjim angažmanima je i prvi bh. mjuzikl "Sarajevo, moje drago", kako biste opisali tu saradnju?

- Saradnju na prvom bh. mjuziklu „Sarajevo, moje drago“ autora Zlatana Fazlića Fazle, u režiji Dine Mustafića, doživljavam kao izuzetno emotivno i važno iskustvo, koje je označilo 2025. godinu. Biti dio projekta koji slavi identitet i historiju grada kroz muziku, priču i zajedništvo nosi posebnu odgovornost, ali i privilegiju. Rad sa posvećenim domaćim umjetnicima, u atmosferi međusobnog poštovanja i kreativne slobode, podsjetio me ponovo koliko sam zaljubljena u ovaj poziv i da je sve moguće, pa i biti dio prve podjele prvog originalnog bh. mjuzikla. „Sarajevo, moje drago“ je dokaz da imamo znanje, vještine, talenat i hrabrost da stvaramo autentične projekte koji ostavljaju trag.

Koji program smatrate najposebnijim i šta ste iz njega naučili?

- Najposebniji angažman za mene je rad na mjuziklu „Be More Chill“, projekt koji smo započeli moj kolega Sanjin Arnautović, ja i naš dugogodišnji mentor Rajan (Ryan) T. Nelson, profesor i muzički reditelj sa Northwestern Univerziteta u Chicagu i osnivač organizacije Broadway Across Borders. Projekt smo razvijali tokom 2025. godine, a njegov značaj prepoznao je i Univerzitet u Sarajevu uz profesorice Lejlu Jusić i Armu Tanović Branković, kao i UNFPA, Buffet institut i Northwestern univerzitet. „Be More Chill“ povezuje studente tri umjetničke akademije Univerziteta u Sarajevu: Akademiju scenskih umjetnosti, Muzičku akademiju i Likovnu akademiju, te im omogućava da rade s domaćim i američkim umjetnicima. Od marta 2025. projekat je obuhvatio Konferenciju o muzičkom teatru, rad američkih mentora sa bh. autorskim timom, razvoj prvog čina mjuzikla, radionice i masterclass programe, što kulminira premijerom 13. marta 2026. u Pozorištu mladih Sarajevo. Svjesni da je mjuzikl najkompleksnija teatarska forma, odlučili smo primijeniti zapadni produkcijski model. Ovaj proces mi je omogućio da produbim razumijevanje vođenja kompleksne profesionalne produkcije i svih slojeva muzičke režije, a ujedno je potvrdio koliko su kvalitetna organizacija, zdrava timska dinamika, otvorena komunikacija, međusobno povjerenje i jasno artikulisana zajednička vizija presudni za ostvarenje velikih umjetničkih ciljeva.

Pravi pomaci

Kao profesorica muzike i scenskih umjetnosti, vođa radionica i vokalni pedagog, kako doživljavate ulogu obrazovanja i mentorstva u umjetničkom razvoju mladih?

- Uloga mentora danas bi trebala da nadilazi prenošenje činjenica i tehnike. Ona znači stvaranje sigurnog prostora u kojem mladi ljudi imaju pravo da istražuju, sumnjaju, griješe i kroz to izgrade vlastiti identitet. Mentor je tu da prepozna potencijal, ali i da razumije osobu iza talenta, njene strahove, ambicije i unutrašnje dileme. Iz mog ugla, pravi rad počinje tek kada uspostavimo povjerenje. Vjerujem u pristup koji mladima daje priliku da kroz iskustvo upoznaju sebe, da razvijaju samosvijest i emocionalnu inteligenciju, jednako kao i tehniku. U svom radu nastojim da ih podržim da pronađu vlastiti glas i sigurnije stanu iza svojih izbora. Smatram da je autentičnost najveća vrijednost koju svaki pojedinac nosi u sebi, bez obzira na put kojim će dalje ići. Kada mlada osoba osjeti da je viđena i prihvaćena, tada se dešavaju pravi pomaci, i umjetnički i ljudski. Za mene je mentorstvo partnerski odnos. To je proces u kojem zajedno rastemo, jer svaki susret donosi novu perspektivu i podsjetnik je da učimo kroz čitav život.

Razvoj vještina

Šta su Vaši naredni profesionalni ciljevi? Postoje li projekti ili uloge o kojima posebno sanjate?

- Trenutno sam u potpunosti posvećena finalnoj fazi režije i produkcije mjuzikla „Be More Chill“, kao i radu sa svojim učenicima koji su odlučili bolje upoznati svoj instrument, te razviti svoje pjevačke i scenske vještine. Pored angažmana u teatru, započela sam rad na jednom meni jako dragom muzičkom projektu, a pored toga uvijek maštam i o različitim filmskim projektima, koji će vjerujem doći u pravi čas.