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KOLUMNA

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Sarajevska mahala Džidžikovac

Ova je mahala dobila ime od riječi „džidžik“, što je starinski naziv za malu pticu

Zgrada Austrijske ambasade. Facebook

Mufid Garibija

8.3.2026

Jedna od najpoznatijih sarajevskih mahala, zasigurno je Džidžikovac. Posebna je po svom nazivu ali i stalnoj osunčanosti, zahvaljujući vizurama okrenutim ka jugu. Nalazi se u samom centru Sarajeva, nedaleko od glavne gradske džade, nekadašnje Čemaluše, a današnje ulice Maršala Tita, tamo gdje padine brda Grdonj hrle u susret ravnici Sarajevskog polja. Ova je mahala dobila ime od riječi „džidžik“, što je starinski naziv za malu pticu. Nekada je taj dio grada bio pun vrtova, drveća i ptica, pa su ljudi govorili da je to mjesto gdje se stalno čuje „džidžikanje“ ptica. Po tome je i naselje dobilo ime.  

Gradnja na Džidžikovcu. Arhivska fotografija

Mada, postoji i drugo tumačenje, prema kojem je ime nastalo zbog ljepote i nagizdanosti ovog područja. Vjeruje se da potječe od riječi nadžidžano, koja znači nakićeno, odnosno ukrašeno.

Možda bi ostala manje primjetna i daleko manje raskošna da se u 16. stoljeću u Sarajevu nije pojavio veoma interesantan čovjek po imenu hadži Muslihudin Čekrekčija, u narodu poznatiji kao Mustafa, rodom Visočak, a životnim izborom Sarajlija. Mustafa je bio izrazito bogat i pobožan, a bavio se proizvodnjom čekrka. On je otkupio zemlju na prostoru današnjeg Velikog parka i svu je dao uvakufiti kako bi se na tom prostoru napravilo veliko gradsko mezarje. Ovaj prelijepi park, bio je osnov za kasniju izgradnju Džidžikovca. Iznad parka desno i lijevo pružali su se veliki voćnjaci koji bi imali posebnu čar u periodu proljeća kad probeharaju.

Utemeljitelj naselja

Čekrekčija u gornjem dijelu svoje bašte, odnosno Velikog parka, imao je i svoje sofe gdje je povremeno boravio, a svoju kuću podigao je na mjestu gdje će se kasnije otvoriti kafana Parkuša. On se smatra utemeljiteljem naselja Džidžikovac, a u Sarajevu je ostavio i još jedno historijsko zdanje, a to je nadasve lijepa Čekrekčijina džamija, koja se nalazi u starogradskoj historijskoj jezgri, u podnožju Kovača, tačnije u ulici Kračule. Za ovog učenog i pobožnog čovjeka, ali i velikog dobrotvora, pričalo se da je imao Božiji dar predviđanja, te da je bio produhovljen s brojnim kerametima (čudima). Sahranjen je u Velikom parku i vjeruje se da mu pripadaju dva visoka bijela nišana u neposrednoj blizini spomenika za ubijenu djecu Sarajeva. O tome kako je Čekrekčija bio velik i dobrotvoran čovjek svjedoče brojna dobra koja je ostavio. Plodove njegovih vakufa i danas ubiru stanovnici Sarajeva, ali i Visokog.

Jedan od komšija Čekrekčije bio je Kulin hadži Bali koji je napravio prelijepu kuću na gornjoj lijevoj strani Džidžikovca, a iza nje podigao i džamiju u prvoj polovini 16. stoljeća (danas poznatu kao Čekaluša džamiju) te se tako zaokružio koncept ulice i mahale Džidžikovac.

Nastavak gradnje na ovoj prelijepoj lokaciji, nastavio se u doba Austrougara, koji su sačuvali širinu i raskoš Džidžikovca. U ovoj lijepoj ulici podigoše nekoliko vila među kojima i Kotjerina vila u kojoj je danas smještena Ambasada Republike Austrije. Sagrađena je početkom 20. stoljeća i pripadala je bogatoj porodici Kotjer. Vila je građena u stilu tadašnje evropske gradske arhitekture, s kosim krovovima, ukrasnim detaljima i velikim vrtom. Osim ove vile, gradile su se za bogate građane i službenike tadašnje vlasti, s obzirom na to da se ovaj kraj smatrao elitnim dijelom grada.

Zanimljivo je da je cijeli kompleks zgrada na Džidžikovcu danas zaštićen kao važan primjer arhitekture iz vremena Austrougara.

U doba poslije oslobođenja Sarajeva, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, gradnja ovog naselja se nastavila. Autori i arhitekti braća Kadić, Muhamed i Reuf, koji su se školovali u Pragu, ovo naselje ukrasiše posebnim nizom zgrada koje se adekvatno uklopiše u prostor. Bio je to prilično siromašan period za gradnju, kada se oskudijevalo s materijalima i kvalifikovanom radnom snagom, ali se ipak napravilo čudo, s obzirom na to da je ovaj dvojac začetnik uvođenja modernizma u arhitekturu. Niz objekata izgradio se 1957. godine. Interesantno je da se zgrade spuštaju niz teren s visinskom razlikom od jednog sprata, kako bi vizure bile otvorene prema jugu. Ovaj stambeni kompleks se sastoji od osam kaskadnih objekata dimenzija 25 m x 10 m, na razmaku od 10m. O kakvim objektima se radi najbolji govori činjenica da su pod zaštitom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Da bi došlo do gradnje takvih objekata, dio preminulih Sarajlija je ekshumiran i naknadno premješten.

Zelene površine

Sjeverni red, koji se nalazi na najvišoj koti, postavljen uz Hadži Idrizovu ulicu, i srednji red se sastoje od po tri objekta u nizu, dok se najniži južni red, sastoji od dva objekta. Redovi se nalaze na međusobnoj udaljenosti od 30m i između njih se nalazi zelenilo.

Objekti u nizu su povezani otvorenim terasama širine 4,5 m i dužine 10 m, dok su krajevi nizova završeni polukružnim terasama zbog kojih su ovi objekti posebno prepoznatljivi, a ispod kojih se nalaze kružni stubovi promjera 40 cm.

Jugoslavenske vlasti su ovdje izgradile i poznati Dom policije te još nekoliko objekata, čime se gradnja Džidžikovca zaokružila.

Rijedak je primjer u gradovima da se očuva ambijentalni prostor u strogom centru grada, kao što je to uspjelo u Sarajevu. Ovo je pokazatelj da su nekada naši preci imali poseban osjećaj u čuvanju zelenih površina koje sve do danas krase sami centar Sarajeva.

Sjećanja iz djetinjstva

Srednju generaciju za Džidžikovac vežu i posebno sretna sjećanja iz djetinjstva. Naime, poznato je, da je dionica od Bjelava, preko Džidžikovca sve do Titove ulice, bila izuzetno popularna sankaška staza nekadašnje sarajevske djece. Ovom brzom i dugom stazom bi se u danima kad zaviju sarajevski snjegovi, prolamao smijeh, kikot i vika djece koja su se takmičila, pravila skakaone i grudvala.

# MUFID GARIBIJA
# DŽIDŽIKOVAC
# SARAJEVO
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