Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Sarajevska mahala Džidžikovac

Jedna od najpoznatijih sarajevskih mahala, zasigurno je Džidžikovac. Posebna je po svom nazivu ali i stalnoj osunčanosti, zahvaljujući vizurama okrenutim ka jugu. Nalazi se u samom centru Sarajeva, nedaleko od glavne gradske džade, nekadašnje Čemaluše, a današnje ulice Maršala Tita, tamo gdje padine brda Grdonj hrle u susret ravnici Sarajevskog polja. Ova je mahala dobila ime od riječi „džidžik“, što je starinski naziv za malu pticu. Nekada je taj dio grada bio pun vrtova, drveća i ptica, pa su ljudi govorili da je to mjesto gdje se stalno čuje „džidžikanje“ ptica. Po tome je i naselje dobilo ime.

Mada, postoji i drugo tumačenje, prema kojem je ime nastalo zbog ljepote i nagizdanosti ovog područja. Vjeruje se da potječe od riječi nadžidžano, koja znači nakićeno, odnosno ukrašeno.

Možda bi ostala manje primjetna i daleko manje raskošna da se u 16. stoljeću u Sarajevu nije pojavio veoma interesantan čovjek po imenu hadži Muslihudin Čekrekčija, u narodu poznatiji kao Mustafa, rodom Visočak, a životnim izborom Sarajlija. Mustafa je bio izrazito bogat i pobožan, a bavio se proizvodnjom čekrka. On je otkupio zemlju na prostoru današnjeg Velikog parka i svu je dao uvakufiti kako bi se na tom prostoru napravilo veliko gradsko mezarje. Ovaj prelijepi park, bio je osnov za kasniju izgradnju Džidžikovca. Iznad parka desno i lijevo pružali su se veliki voćnjaci koji bi imali posebnu čar u periodu proljeća kad probeharaju.

Utemeljitelj naselja

Čekrekčija u gornjem dijelu svoje bašte, odnosno Velikog parka, imao je i svoje sofe gdje je povremeno boravio, a svoju kuću podigao je na mjestu gdje će se kasnije otvoriti kafana Parkuša. On se smatra utemeljiteljem naselja Džidžikovac, a u Sarajevu je ostavio i još jedno historijsko zdanje, a to je nadasve lijepa Čekrekčijina džamija, koja se nalazi u starogradskoj historijskoj jezgri, u podnožju Kovača, tačnije u ulici Kračule. Za ovog učenog i pobožnog čovjeka, ali i velikog dobrotvora, pričalo se da je imao Božiji dar predviđanja, te da je bio produhovljen s brojnim kerametima (čudima). Sahranjen je u Velikom parku i vjeruje se da mu pripadaju dva visoka bijela nišana u neposrednoj blizini spomenika za ubijenu djecu Sarajeva. O tome kako je Čekrekčija bio velik i dobrotvoran čovjek svjedoče brojna dobra koja je ostavio. Plodove njegovih vakufa i danas ubiru stanovnici Sarajeva, ali i Visokog.

Jedan od komšija Čekrekčije bio je Kulin hadži Bali koji je napravio prelijepu kuću na gornjoj lijevoj strani Džidžikovca, a iza nje podigao i džamiju u prvoj polovini 16. stoljeća (danas poznatu kao Čekaluša džamiju) te se tako zaokružio koncept ulice i mahale Džidžikovac.

Nastavak gradnje na ovoj prelijepoj lokaciji, nastavio se u doba Austrougara, koji su sačuvali širinu i raskoš Džidžikovca. U ovoj lijepoj ulici podigoše nekoliko vila među kojima i Kotjerina vila u kojoj je danas smještena Ambasada Republike Austrije. Sagrađena je početkom 20. stoljeća i pripadala je bogatoj porodici Kotjer. Vila je građena u stilu tadašnje evropske gradske arhitekture, s kosim krovovima, ukrasnim detaljima i velikim vrtom. Osim ove vile, gradile su se za bogate građane i službenike tadašnje vlasti, s obzirom na to da se ovaj kraj smatrao elitnim dijelom grada.

Zanimljivo je da je cijeli kompleks zgrada na Džidžikovcu danas zaštićen kao važan primjer arhitekture iz vremena Austrougara.

U doba poslije oslobođenja Sarajeva, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, gradnja ovog naselja se nastavila. Autori i arhitekti braća Kadić, Muhamed i Reuf, koji su se školovali u Pragu, ovo naselje ukrasiše posebnim nizom zgrada koje se adekvatno uklopiše u prostor. Bio je to prilično siromašan period za gradnju, kada se oskudijevalo s materijalima i kvalifikovanom radnom snagom, ali se ipak napravilo čudo, s obzirom na to da je ovaj dvojac začetnik uvođenja modernizma u arhitekturu. Niz objekata izgradio se 1957. godine. Interesantno je da se zgrade spuštaju niz teren s visinskom razlikom od jednog sprata, kako bi vizure bile otvorene prema jugu. Ovaj stambeni kompleks se sastoji od osam kaskadnih objekata dimenzija 25 m x 10 m, na razmaku od 10m. O kakvim objektima se radi najbolji govori činjenica da su pod zaštitom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Da bi došlo do gradnje takvih objekata, dio preminulih Sarajlija je ekshumiran i naknadno premješten.

Zelene površine

Sjeverni red, koji se nalazi na najvišoj koti, postavljen uz Hadži Idrizovu ulicu, i srednji red se sastoje od po tri objekta u nizu, dok se najniži južni red, sastoji od dva objekta. Redovi se nalaze na međusobnoj udaljenosti od 30m i između njih se nalazi zelenilo.

Objekti u nizu su povezani otvorenim terasama širine 4,5 m i dužine 10 m, dok su krajevi nizova završeni polukružnim terasama zbog kojih su ovi objekti posebno prepoznatljivi, a ispod kojih se nalaze kružni stubovi promjera 40 cm.

Jugoslavenske vlasti su ovdje izgradile i poznati Dom policije te još nekoliko objekata, čime se gradnja Džidžikovca zaokružila.

Rijedak je primjer u gradovima da se očuva ambijentalni prostor u strogom centru grada, kao što je to uspjelo u Sarajevu. Ovo je pokazatelj da su nekada naši preci imali poseban osjećaj u čuvanju zelenih površina koje sve do danas krase sami centar Sarajeva.

Sjećanja iz djetinjstva

Srednju generaciju za Džidžikovac vežu i posebno sretna sjećanja iz djetinjstva. Naime, poznato je, da je dionica od Bjelava, preko Džidžikovca sve do Titove ulice, bila izuzetno popularna sankaška staza nekadašnje sarajevske djece. Ovom brzom i dugom stazom bi se u danima kad zaviju sarajevski snjegovi, prolamao smijeh, kikot i vika djece koja su se takmičila, pravila skakaone i grudvala.