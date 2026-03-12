Andrej Cvetanovski: Potez koji je publiku vratio u pozorište

U svijetu pozorišta rijetko se pojavi režiser čiji svaki potez odjekuje snagom vizije i preciznošću izvođenja, a Andrej Cvetanovski upravo je takva ličnost. Njegovo ime posljednjih dana zasluženo privlači pažnju publike i kritike, a posljednji dokaz njegovog majstorstva vidjeli smo u premijeri predstave „Ubistvo u Orijent Ekspresu“ u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Sve reprize već su odavno rasprodane, što samo potvrđuje koliko publika prepoznaje njegov talent i sposobnost da svaki scenski detalj pretvori u nezaboravno iskustvo.

Cvetanovski je dokazao da razumije suštinu drame, ali i kompleksnost klasičnih djela. U njegovoj režiji, napeta priča Agate Kristi (Agatha Christie) dobila je potpuno novu dimenziju – svaki lik, svaki dijalog i svaki pokret na sceni postali su instrument u orkestru napetosti i misterije. Njegova sposobnost da izvede predstavu u kojoj prostor, svjetlo i muzika rade u savršenoj harmoniji s glumcima, svjedoči o njegovoj dubokoj posvećenosti umjetnosti i detaljima.

Pod njegovim rukovodstvom, čak i već poznate i voljene priče dobijaju svježinu i originalnost. Andrej Cvetanovski zna kako da publiku povede na putovanje kroz emocije, intrige i napetost, ali i da svaki gledalac osjeti jedinstvenu atmosferu koju stvara njegov scenski rukopis. Njegova režija ne samo da respektuje izvornu priču, nego je oplemenjuje – dodajući vizuelnu raskoš, precizno tempiranje i dramaturšku dubinu koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

Ono što posebno odlikuje Cvetanovskog jeste njegova sposobnost da okupi vrhunske saradnike i stvori tim koji zajedno radi ka jedinstvenom cilju – publici pružiti predstavu koja će dugo ostati u pamćenju. Saradnja sa scenografima, kostimografima i muzičarima, pod njegovim vođstvom, pokazuje kako spoj talentovane ekipe i jasne vizije može dati vrhunski rezultat.

Publika to prepoznaje – pune dvorane, ovacije i rasprodane reprize samo su potvrda da je Andrej Cvetanovski uradio odličan posao.