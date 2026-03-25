Muhamed Kahrimanović: Kralj Ginisovih rekorda

Muhamed Kahrimanović, svjetski rekorder iz Ilijaša poznat kao Hammerhand, svojim nesvakidašnjim talentom i upornošću ostavio je snažan trag na svjetskoj sceni.

On je jedan od rijetkih bh. građana čije se ime našlo u Ginisovoj knjizi rekorda (Guinness). Prvi put rekord je oborio 2002. godine. Tada je uspio razbiti 67 kokosovih oraha za 60 sekundi. Inače, Kahrimanović je vlasnik više od 80 svjetskih rekorda, od kojih je više od 30 upisano u Ginisovu knjigu rekorda.

Od djetinjstva se bavi taekvondoom, a razbijao je kokosove orahe, bejzbol-palice, limenke, betonske ploče. Zbog snage i vještine koje posjeduje mediji u Njemačkoj dali su mu nadimak Hammerhand (Ruka kao čekić).

Iako je još prošle godine, na 70. rođendan Ginisove knjige rekorda, najavljivao oproštaj i prepuštanje podijuma mlađima, ipak je u 67. godini prihvatio još jedan poziv.

Nakon fantastičnog nastupa u Pasadeni, Kahrimanović se plasirao u polufinale takmičenja „America‘s Got Talent“ američkog NBC-a, inače jedne od najgledanijih emisija u svijetu. Popularni Hammerhand oduševio je Ameriku, postavio novi Ginisov svjetski rekord i kraj nastupa i dodjelu službenog certifikata dočekao praćen ovacijama publike.

Tokom spektakularnog nastupa Kahrimanović je pokazao jedinstvenu kombinaciju snage, tehnike i mentalne izdržljivosti, te je za manje od 30 sekundi polomio 31 bejzbol-palicu.

Njegov posljednji uspjeh još jednom potvrđuje da granice postoje samo da bi ih pomjerao, učvršćujući status jedne od najimpresivnijih ličnosti.