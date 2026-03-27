Mirela Bećirović: Paralelna realnost neuspješne influenserice

Posjeta Mirele Bećirović, supruge predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Vašingtonu pretvorila se u prvorazredni skandal.

U trenutku kada je na skupu govoreno o pravima djece, supruga izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) govorila je o nasilju i uvredama koje su, kako je navela, trpjela njena djeca samo zato što su djeca premijera – dok je Mirela Bećirović sjedila odmah pored nje.

Sjedila je i mirno slušala. Nije napustila salu, nije reagovala, a potom je pokušala da prekroji stvarnost.

Na društvenim mrežama odlučila je predstaviti „filtriranu“ verziju događaja, režući Saru Netanjahu s fotografija, kao da se time može izbrisati ono što se već desilo. Taj potez nije djelovao kao nespretna greška, nego kao svjesno potcjenjivanje javnosti – po logici influensera: ako nije objavljeno, nije se ni desilo.

Upravo to je izazvalo gnjev građana, a ne samo činjenica da je sjedila pored određene osobe. Problem nije bio u protokolu, nego u pokušaju manipulacije percepcijom.

Njena bezličnost, koja se često veže i za politički stil Denisa Bećirovića, ovdje je dobila najogoljeniji oblik – podilaženje biračkom tijelu supruga bez stava, čak i po cijenu da se upadne u diplomatski skandal.