Dosta je politike, vrijeme za biznis

Pragmatična američka politika u Bosni i Hercegovini je još jednom donijela rezultate, potvrdivši da konkretna rješenja, upornost i nedovođenje u pitanje države BiH ostaju kontinuitet administracije u Vašingtonu.

Palica političkih deblokada u američkoj ruci mnogo je efikasnija nego kada OHR i Brisel pokušavaju pomaći stvari s mrtve tačke kod ovdašnjih političara, evidentno je iz cijele priče o Južnoj interkonekciji. Progres je na ovom projektu zbog političkih ometanja, sve do dolaska otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH Džona Ginkela (John), bio ravan nuli.

Vašington je presjekao politička natezanja o tome ko će kontrolisati Južnu interkonekciju i ko će od nje imati koristi, te priču iz političke okrenuo ka tome da se cijeli projekt pretvori u komercijalni. Američka firma priprema i ulaže u dizajn, izgradnju, finansiranje i upravljat će Južnim tokom na 30 godina, ali projekt jest i u najvišem interesu građana i države BiH. S njim dolaze energetska sigurnost i diverzifikacija u kojoj ne ovisimo samo o ruskom dobavljaču. Uz to, gas će stići u dijelove BiH gdje ga nikad prije nije bilo. Radi se o milijardi eura investicija koje za sobom povlače i industriju, nova radna mjesta i razvoj. A gdje su komercijalni interesi, dolazi i sigurnosna stabilnost. Za Bosnu i Hercegovinu to je svakako od najvišeg interesa.

Umjesto tvrdnji da Balkan nije više u fokusu, da je administracija digla ruke od Bosne i Hercegovine, te prepustila nacionalistima da dalje parčaju državu, priča oko Južne interkonekcije pokazala je sasvim nešto drugo.

Koliko god Milorad Dodik pokušavao podmetati klipove državi Bosni i Hercegovini i bošnjačkim političarima posebice, izvjesno je da američka administracija, sada više nema dileme, želi da BiH uspije kao država. Bez obzira ko sjedio u Bijeloj kući. Ono što je postignuto u Dejtonu, američka je intencija, konačno treba da krene s mrtve tačke u novu fazu. I to je ono što je odavno trebalo građanima ove države, kraj politiziranja i početak biznisa i svega što on sa sobom donosi.

Administracija Donalda Trampa (Trump) vrlo pažljivo prati poruke koje dolaze od političara iz BiH, kazali su nam iz dobro upućenih vladinih izvora. Podržavamo Dejton, suverenitet BiH i zajedničke ovlasti entiteta i tri naroda i kad čujemo da neko govori o otcjepljenju, s njim ne razgovaramo, jasna je poruka koju smo dobili.