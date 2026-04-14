Papa Lav XIV: Neumorno i kategorično zalaganje za mir

Papa Lav XIV ovog je vikenda predvodio molitveno bdijenje za mir u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu i uputio apel svjetskim liderima pred gotovo 10.000 vjernika, pozivajući ih na odgovornost, da zaustave rat i uspostave mir.

Otkako traju ratovi koji su odnijeli desetine hiljada života, primarno u Gazi i Libanu, ali i drugim državama Zaliva, papa Lav ne propušta nijednu priliku da pozove na mir. U govoru prošlog mjeseca, poglavar Katoličke crkve rekao je da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove i imaju "ruke pune krvi". Također je sukob u Iranu nazvao "strašnim" i pozvao američkog predsjednika Donalda Trampa da pronađe "izlaz". Predsjednikovu je nedavnu prijetnju uništenjem iranske civilizacije opisao kao "zaista neprihvatljivu" i pozvao na dijalog.

Zbog svog je kriticizma izložen oštrom Trampovom verbalnom napadu i mada nije želio ulaziti u rasprave s njim, odgovorio je kako će uprkos tome nastaviti govoriti protiv rata.

- Nastavit ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, promicati dijalog i multilateralne odnose među državama kako bi se tražila pravedna rješenja za probleme - rekao je.

Kako je generalno rijedak slučaj da se poglavar Katoličke crkve obraća u svojim izjavama direktno svjetskim liderima, tim je još izraženija i jasnija njegova namjera i odlučnost da se zalaže za mir i prestanak ratova te primjenu sile u bilo kom dijelu svijeta, radilo se o bilo kojoj naciji ili lideru. Ovakve jasne poruke i pozive na mir nismo čuli od apela svetog pape Ivana Pavla II u kontekstu iračke krize 2003. godine.