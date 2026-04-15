Dino Merlin: Čarobnjak još jednom obara rekorde

Dino Merlin ponovo potvrđuje ono što publika već decenijama zna, njegova muzika ne gubi snagu, a interes za njegove koncerte ne jenjava.

Dva rasprodana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase, odnosno Koševo, najbolje govore o tome. Karte su planule u rekordnom roku, a publika iz cijelog regiona i dijaspore ponovo će imati priliku da uživo doživi hitove koji su obilježili generacije.

Pred Merlinom su večeri koje obećavaju spektakl, emociju i atmosferu kakvu samo on zna napraviti. Njegovi koncerti odavno nisu samo muzički događaji, oni su susret publike, uspomena i pjesama koje su postale dio života.

Malo je izvođača na ovim prostorima koji mogu okupiti toliko različitih generacija na jednom mjestu. Upravo zato ime Dine Merlina nosi posebnu težinu, a svaki njegov izlazak na scenu potvrđuje status jednog od najvećih muzičkih umjetnika regiona.

Sarajevo će ponovo pjevati uglas, a Koševo će još jednom biti epicentar emocije. Dva rasprodana termina jasna su poruka, interes za Dinu Merlina ne jenjava, a njegova muzika i dalje živi punim plućima. Sarajevski čarobnjak je još jednom pokazao da su njegove pjesme kao magija koja dopire do svakoga.