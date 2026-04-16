Američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel: Lekcije iz diplomatije

Otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel (John) svakako je nakon mnogo godina diplomatska figura u Bosni i Hercegovini koja se posebno istakla. Kako god gledali na angažman stranaca, zasigurno je da odavno nismo vidjeli nekog toliko upornog, komunikativno otvorenog i sposobnog da poveže različite političke opcije i oponente u onom što jest u interesu i građana Bosne i Hercegovine, energetske i sigurnosne stabilnosti.

Pokazalo se kao dobra odluka Vašingtona da u Sarajevo pošalje baš Ginkela, iskusnog diplomatu koji dobro poznaje i Balkan i ovdašnje odnose, prilike i političare. Balkanski politički i poslovni mentalitet apsolvirao je dok je bio zamjenik šefa misije u Američkoj ambasadi u Beogradu, politički savjetnik u Prištini i vicekonzul u Sarajevu od 2005. do 2006. godine.

Razgovorima, obilascima institucija, kompanija, privrednika, postepeno i dosljedno je otvorio strateški dijalog SAD i Bosne i Hercegovine. Ne radi se samo o Južnoj plinskoj interkonekciji, koja je velikim dijelom i zbog njegove upornosti pokrenuta s mrtve tačke. Kako je i sam kazao, iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država, Južna interkonekcija nadilazi pitanje samog energenta. Naglasio je da projekt otvara prostor za snažnije ekonomsko povezivanje, veću energetsku sigurnost i dugoročnije vezivanje Bosne i Hercegovine uz zapadne tokove.

Od Ginkela ne dolaze samo poruke političarima, nego i građanima.

- Što je naša budućnost više povezana, to je veća sigurnost za obje naše zemlje, a to je u našem strateškom interesu - poručio je Ginkel, koji se raduje i drugim uspjesima BiH, poput svima nama važnog plasmana Zmajeva na SP.