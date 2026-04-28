Amra Jašarbegović: Znanje, ustrajnost, zajedništvo

Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru proslavlja 50 godina postojanja i djelovanja. Pola stoljeća predstavlja ne samo vremenski jubilej, već i svjedočanstvo znanja, ustrajnosti i zajedništva svih koji su utkali dio sebe u njegov razvoj. Na čelu ustanove za primjer stoji Amra Jašarbegović, doktorica pravnih nauka, redovna profesorica na Pravnom fakultetu u Mostaru, na naučnoj oblasti Ustavno pravo.

Rođena je 15. oktobra 1974. u Mostaru. Od osnivanja do danas, Pravni fakultet izrastao je u respektabilnu akademsku instituciju, prepoznatu po kvaliteti nastavnog procesa, naučno-istraživačkom radu i aktivnoj ulozi u društvenoj zajednici. Kroz proteklih pet desetljeća obrazovane su generacije pravnika, sudija, advokata, državnih službenika, privrednika i naučnih radnika koji su svojim radom oblikovali pravni sistem i društvo u cjelini.

Ovaj jubilej prilika je za prisjećanje i zahvalnost svima koji su sudjelovali u izgradnji i razvoju Fakulteta, osnivačima, bivšim dekanima, profesorima i saradnicima, administrativnom osoblju te studentima, čija su energija i znatiželja oduvijek bili pokretačka snaga akademske zajednice. Njihova stručnost, odgovornost i posvećenost postavili su čvrste temelje na kojima danas gradimo budućnost.

Svečana akademija Pravnog fakulteta povodom 50. rođendana organizovana je u petak, 24. aprila 2026. godine, u Narodnom pozorištu Mostar, a ovim povodom svjetlo dana ugledala je i “Monografija 50 godina Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru” koja bilježi ključne trenutke, uspjehe i izazove, ali i duh vremena u kojem je Pravni fakultet rastao zajedno s društvom kojem služi.