Ismir Nokto: Nepatvorena istina

Svojevrsni "dan D", 4. maj 1992., kada je odbranjeno Sarajevo, a s njim i Bosna i Hercegovina, te spriječen projekt tzv. "velike Srbije", pokušava se od tada do danas kroz velikosrpsku ideologiju i patvorenje činjenica pretvoriti u potpuno suprotnu priču. Pripadnici Zelenih beretki i ove su godine, kao i u vrijeme odbrane Sarajeva od velikosrpske agresije, stali u odbranu. Odali su počast poginulim braniocima, poručivši: "Heroji su ugradili svoje živote u temelje domovine".

Posebno se ovog 4. maja 2026. u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu porukama izdvojio bivši pripadnik Zelenih beretki Ismir Nokto, ukazavši do koje mjere ide fabrikovanje srpske medijske i propagandne mašinerije. Odbacivši tvrdnje da se u Dobrovoljačkoj dogodio masakr i ukazao da se sada došlo do broja od 28 ubijenih pripadnika JNA na taj dan u Sarajevu, iako se ranije baratalo ciframa od stotinu ljudi.

- Želim reći da su ljudi optuženi za Dobrovoljačku koji veze nemaju s tim. Čula su se dva-tri pucnja i onda Divjak govori: "Stanite, ne pucajte". Više se nisu čuli pucnjevi. Nisu oni bili postrojeni u redu da jedan metak deset ljudi ubije. Vidi se kako prolazi neoštećeno medicinsko vozilo, zapucalo se kod Alipašine džamije zato što nisu stali na znak "stop". To isto vozilo vidimo kasnije u Vojnoj bolnici. Masakr se ovdje nije desio, ne znam šta rade advokati optuženih. Imaju crno na bijelo, samo neka pokažu snimak – poručio je Nokto.