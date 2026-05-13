Eurovizija između ideje i spektakla

Festival koji je nastao da poveže Evropu nakon rata, da kroz muziku i televiziju stvori osjećaj zajedništva među narodima, danas je postao sve ono od čega je nekad pokušavao pobjeći.

Nekada se uz Euroviziju slušala pjesma. Danas gledamo političke poruke, društvene mreže, skandale, nejasna glasanja i beskrajne rasprave koje često nemaju veze s muzikom. Čini se da pjesma više nije u centru pažnje, ona je samo povod za internet ratove, podjele i dnevne političke obračune.

I upravo tu leži najveći paradoks cijele priče. Ideja Eurovizije bila je da Evropa, nakon katastrofe Drugog svjetskog rata, pronađe nešto zajedničko. Da ljudi iz različitih zemalja makar na jednu noć sjede ispred televizora i osjećaju da pripadaju istom prostoru. Muzika je trebala biti univerzalni jezik. Danas se često čini da više niko nikoga ne sluša.

Naravno, Eurovizija je uvijek imala dozu politike. Imala je i kiča, i susjedskog glasanja, i teatralnosti. Ali nekad je sve to, ipak, bilo sporedno. Danas je osjećaj potpuno drugačiji, kao da se čitav festival pretvorio u veliki spektakl buke u kojem muzika ostane posljednja tema o kojoj se priča.

Dovoljno je pogledati društvene mreže tokom finala. Više niko ne komentariše aranžman, vokal ili emociju pjesme. Analiziraju se zastave, izjave, simboli, reakcije publike i političke poruke. Pobjednici se sve manje pamte po pjesmama, a sve više po kontroverzama koje su ih pratile.

I možda problem zapravo nije u Euroviziji. Možda je problem u Evropi danas. Festival je samo ogledalo kontinenta koji je umoran, podijeljen i konstantno u nekoj vrsti sukoba, političkog, kulturnog ili identitetskog. Eurovizija danas ne ujedinjuje Evropu, ona je prikazuje tačno onakvom kakva jeste.

A opet, uprkos svemu, milioni ljudi je i dalje gledaju. Možda baš zato što svi negdje duboko još vjerujemo u onu staru ideju, da muzika može spojiti ljude makar na nekoliko minuta. Samo što je danas te minute sve teže pronaći među svom bukom.