Reditelj Vedad Fišić: Ljubav prema zemlji se ne gubi odlaskom

U vremenu kada se Bosna i Hercegovina rijetko pojavljuje na globalnoj filmskoj sceni, Vedad Fišić uradio je nešto što mnogi nisu uspjeli ni s milionskim budžetima, ispričao je veliku bosansku priču na način koji izgleda svjetski.

Njegov kratki film „1463: The Lost Kingdom“ nije samo vizuelno impresivan projekt. To je poruka. To je dokaz da se ljubav prema vlastitoj zemlji ne gubi odlaskom, naprotiv, često tada postaje još jača i jasnija.

Fišić, koji živi i radi između Australije i Dubaija, pripada novoj generaciji autora koji ne čekaju prilike, oni ih stvaraju. Umjesto velike ekipe, kamera i seta, on je okupio nešto mnogo kompleksnije: ideju, znanje i tehnologiju. Uz pomoć umjetne inteligencije i hiljada pažljivo oblikovanih promptova, uspio je rekonstruirati jedan od najdramatičnijih trenutaka bosanske historije, pad kraljevine i bijeg Katarine Kosača-Kotromanić.

Ali ovdje nije riječ samo o tehnici. Ono što ovaj projekt izdvaja jeste emocija. Svaki kadar odiše poštovanjem prema prošlosti, identitetu i historiji koja je često bila zanemarena ili pogrešno predstavljena. Fišić nije pravio samo film, on je vizuelno oživio kolektivno sjećanje.

Njegove riječi dodatno potvrđuju da iza svega stoji lična misija, a ne samo kreativni eksperiment.

I upravo tu leži njegova najveća vrijednost. Dok mnogi govore o odlascima i gubitku veze s domovinom, Fišić radi suprotno, on Bosnu izvozi, ali ne kao problem, nego kao priču, estetiku i naslijeđe.

Posebno je značajno što koristi umjetnu inteligenciju ne kao zamjenu za kreativnost, već kao njen produžetak. U vremenu kada se vodi rasprava hoće li AI uništiti umjetnost, njegov rad pokazuje suprotno, da tehnologija u pravim rukama može otvoriti potpuno nove horizonte.

Ono što danas izgleda kao trominutni eksperiment, sutra bi moglo postati dugometražni spektakl. I ako se to desi, neće biti iznenađenje. Jer Fišić već sada razmišlja nekoliko koraka unaprijed.

U konačnici, njegova priča nije samo filmska. Ona je i simbolična. Pokazuje da Bosna i Hercegovina ne mora čekati da je neko drugi predstavi svijetu, dovoljno je da ima ljude koji to znaju i žele.

A Vedad Fišić je, bez dileme, jedan od njih.