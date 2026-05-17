Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: MDD "Merhamet", 113. godišnjica osnivanja

Avdaga Kulović, ugledni Sarajlija i poznati humanista, bio je začetnik ideje o organizovanom pružanju pomoći siromašnima. U to vrijeme nalazio se na funkciji predsjednika zanatskog udruženja „Hurijet“.

Važno je istaći da je „Merhamet“ vanpolitička i humanitarna organizacija, čije djelovanje nije vezano za političke strukture niti ideologije. Pravo na pomoć nije ograničeno na jednu nacionalnu ili vjersku skupinu, već je dostupno svim građanima Bosne i Hercegovine kojima je pomoć potrebna, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost.

Pojava velikog broja ljudi koji su bili primorani prositi po sarajevskim mahalama zabrinula je imućnije i uglednije građane toga vremena. Svjesni teške svakodnevice svojih sugrađana, nisu mogli ostati nijemi na njihovu patnju i potrebe. Upravo iz želje da se pomogne siromašnima, ali i sačuva njihovo ljudsko dostojanstvo, javila se ideja o osnivanju organizovanog dobrotvornog društva koje će pružati pomoć najugroženijima.

Tačno prije 113 godina, odnosno 1913., u Sarajevu je osnovano Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“. Osnivanje ovog humanitarnog društva bilo je potaknuto teškim socijalnim prilikama koje su tada vladale, posebno u Sarajevu, gdje je iz godine u godinu rastao broj siromašnih i socijalno ugroženih građana.

Na jednoj od glavnih sjednica udruženja, održanoj u avgustu 1912. godine, predložio je osnivanje posebnog prosjačkog fonda, koji je predstavljao temelj za kasnije formiranje humanitarnog društva „Merhamet“. Cilj fonda bio je organizovano prikupljanje pomoći za siromašne i socijalno ugrožene građane Sarajeva.

Fond su trebali finansijski pomagati zanatlije, trgovci, ugledni građani i svi ljudi dobre volje, kako bi se obezbijedila redovna pomoć onima kojima je bila najpotrebnija.

Svakako treba istaći da je tada upućen i javni proglas Sarajlijama, kojim su građani pozvani da se učlane u fond i svojim prilozima pomognu njegov rad. Na taj način željela se probuditi svijest o značaju zajedništva, humanosti i brige za siromašne i socijalno ugrožene članove društva.

Nedugo nakon osnivanja ovog fonda inicirano je formiranje još jednog humanitarnog udruženja naziva „Sadaka“, također s ciljem organizovanog pružanja pomoći siromašnima i unapređenja humanitarnog rada među građanima Sarajeva. Za izradu njegove pravne regulative i organizaciju rada bio je zadužen Hasan ef. Torlić.

Upravo iz potrebe za organizovanom i trajnom pomoći ljudima u nevolji nastalo je humanitarno dobrotvorno društvo koje je dobilo naziv „Merhamet“. Sam naziv potiče od riječi merhamet, što znači milosrđe, saosjećanje i humanost prema drugima, a upravo su te vrijednosti predstavljale temelj djelovanja ovog društva od njegovog osnivanja pa sve do danas.

Prva skupština

Tadašnji najugledniji stanovnici Sarajeva i Bosne, okupljeni kao članovi fonda i budućeg društva, održali su prvu skupštinu na kojoj su postavljeni temelji organizovanog humanitarnog rada „Merhameta“.

Za prvog predsjednika društva izabran je Mehmed Spaho, ugledni doktor pravnih nauka i političar, dok je funkciju sekretara obavljao dr. Mehmed Zečević. Među istaknutim članovima društva nalazili su se i hadži Mehmed Džemaludin ef. Čaušević, Ahmed-aga Ramić, Mujaga Sudžuka, Avdaga Šahinagić te Server ef. Svrzo, koji je ostao upamćen kao jedan od najvećih vakifa i dobrotvora u historiji „Merhameta“.

Okupljanje ovako uglednih i utjecajnih ljudi pokazuje koliko je ideja humanosti i pomaganja siromašnima bila važna tadašnjem društvu, ali i koliko je postojala svijest o potrebi organizovane pomoći onima kojima je ona bila najpotrebnija.

Idejni osnivač „Merhameta“ bio je već pomenuti Avdaga Kulović, koji je za potrebe rada društva obezbijedio i prve prostorije. Time je omogućeno da humanitarni rad bude organizovaniji i dostupniji svima kojima je pomoć bila potrebna. Koliki značaj je imalo ovo dobrotvorno humanitarno društvo pokazalo se već u prvim godinama njegovog djelovanja, kada je na ulicama Sarajeva bilo sve manje prosjaka i socijalno ugroženih ljudi bez ikakve pomoći. „Merhamet“ je organizovano prikupljao novčanu i materijalnu pomoć, dijelio hranu, odjeću i druge potrepštine te nastojao pomoći siromašnima da dostojanstveno žive. Posebno važnu ulogu društvo je imalo tokom Prvog svjetskog rata, kada su mnoge porodice ostale bez osnovnih sredstava za život.

Za povećanje broja članova i prikupljanje pomoći bila je zadužena i ulema, koja je u različitim prilikama, a naročito tokom džuma-namaza, podsticala stanovništvo da izdvaja sredstva za pomoć svojim sugrađanima.

Gašenje i obnova

Humani rad „Merhameta“ nastavljen je i nakon rata, sve do 1946. godine, kada je društvo ugašeno. Tadašnje socijalističke vlasti odlučile su da „Merhamet“ prestane s radom, smatrajući da država treba preuzeti potpunu odgovornost za pitanja socijalne zaštite i smanjenja siromaštva. Cjelokupna imovina „Merhameta“ nakon gašenja društva predata je kulturno-prosvjetnom društvu „Preporod“. Prema tadašnjim odredbama, u slučaju prestanka rada „Preporoda“, ta imovina trebala je pripasti vakufu.

Tek nakon uvođenja višestranačkog sistema i demokratskih promjena 1990. godine, obnovljen je rad „Merhameta“. Veliku podršku ponovnom aktiviranju društva pružio je i Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne Republike Bosne i Hercegovine.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini organizacija „Merhamet“ djelovala je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine i pružala značajnu humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenom ratom. Društvo je organizovalo distribuciju hrane, lijekova, odjeće i drugih osnovnih potrepština, pomažući izbjeglicama, ranjenicima, siročadi i svim ugroženim građanima. Svojim humanitarnim djelovanjem „Merhamet“ je ostavio neizbrisiv trag humanosti i solidarnosti. Zahvaljujući entuzijazmu, požrtvovanosti i empatiji brojnih aktivista i volontera, misija pomaganja ljudima u nevolji sačuvana je i nastavljena sve do danas.

Sjedište, odnosno centralne prostorije „Merhameta“ u Sarajevu, smještene su u mahali Gazi Isa-beg Ishaković, u neposrednoj blizini Careve džamije.

Šuplji han

Ovaj objekat zanimljiv je po tome što je prvobitno bio izgrađen kao han, i to još prije dolaska Austro-Ugarske Monarhije u Bosnu i Hercegovinu, tačnije šezdesetih godina 19. stoljeća. Osnivač hana na tadašnjoj Tahmišćaršiji bio je Sulejman-beg Lovčalija, činovnik Osmanskog Carstva. Han je u narodu bio poznat pod nazivom „Šuplji han“ zbog toga što je imao dva ulaza — jedan s obale rijeke Miljacka, a drugi s bistričke strane. Upravo zbog svog položaja i posebne arhitekture ovaj objekat ostao je prepoznatljiv dio stare sarajevske jezgre i važan dio historije „Merhameta“.