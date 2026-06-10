Prof. dr. Adnan Begović: Bh. stručnjak i edukator s međunarodnim priznanjem

Prof. dr. Adnan Begović istaknuti je ljekar i stručnjak za internu medicinu, intenzivnu njegu i plućne bolesti.

Jedan je od prepoznatljivih medicinskih stručnjaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine s međunarodnom karijerom.

Danas djeluje i kao univerzitetski profesor na Univerzitetu Kalifornije u San Diegu (UCSD).

U svom radu posvećen je edukaciji mladih ljekara i unapređenju savremenih medicinskih metoda.

Posebno je fokusiran na oblast intenzivne medicine i liječenja najtežih pacijenata.

Aktivan je u naučno-istraživačkom radu i autor je brojnih stručnih publikacija.

Svojim radom doprinosi povezivanju medicinskih stručnjaka iz dijaspore i Bosne i Hercegovine.

Član je i aktivni učesnik u radu Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka.

Tokom karijere učestvovao je u brojnim međunarodnim medicinskim projektima i edukacijama.

Posebnu pažnju posvećuje važnosti stručnog kadra u zdravstvenom sistemu i njegovoj ulozi u odnosu na tehnologiju.

Njegov profesionalni rad obuhvata i unapređenje kliničke prakse kroz savremene pristupe liječenju.

Prof. dr. Adnan Begović danas se smatra jednim od istaknutih predstavnika savremene medicine i akademskog obrazovanja.