Vrelo Bosne, jedno od najljepših izletišta u BiH

Posebnost Sarajeva, između ostalog, krije se i u činjenici da svega petnaestak kilometara od samog centra grada izvire najveća rijeka u Bosni i Hercegovini. Riječ je o prirodnom fenomenu koji i danas izaziva divljenje posjetilaca, jer je zaista rijetko da se u neposrednoj blizini jedne prijestolnice nalazi tako raskošan izvor rijeke. Upravo zbog te jedinstvene prirodne ljepote, bogatstva vode, zelenila i netaknute prirode, ovaj lokalitet već stoljećima predstavlja jedno od najprepoznatljivijih izletišta u zemlji. U čast tom prirodnom dragulju, cijelo područje danas ponosno nosi naziv Vrelo Bosne.

Vrelo Bosne smješteno je na području Ilidže, u neposrednoj blizini Butmira, lokaliteta koji zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine. Upravo ovdje pronađeni su vrijedni tragovi života različitih civilizacija koje su kroz vijekove naseljavale ovo područje – od Ilira i Rimljana do Osmanlija.

Neupitno je da je i naša zemlja svoje ime dobila upravo po rijeci Bosni, koja se u najstarijim zapisima i tumačenjima dovodi u vezu s ilirskim nazivom „Basan“. Lokalitet Vrela Bosne posebno je zanimljiv zbog činjenice da se upravo na ovom prostoru, u podnožju planine Igman, nalaze izdašni izvori termalne vode. Njihova ljekovita svojstva prepoznata su još u antičkom periodu, kada su Rimljani na ovom području podigli banje i lječilišta, koristeći prirodne blagodati termalnih izvora za liječenje i odmor. Nakon Rimljana, vrijednost ovog područja prepoznale su i Osmanlije, koje su nastavile koristiti njegove prirodne resurse. Upravo zahvaljujući ljekovitim vodama, lokalitet je dobio naziv „Iladž“, riječ turskog porijekla koja znači lijek ili ozdravljenje. S vremenom je taj naziv prerastao u današnje ime Ilidža.

Vrelo Bosne je s vremenom izraslo u jedno od najpopularnijih sarajevskih izletišta, mjesto koje već generacijama privlači stanovnike grada i njihove goste. Među brojnim okupljanjima posebno mjesto zauzima tradicionalni prvomajski teferič, koji je decenijama ostao jedan od najprepoznatljivijih događaja vezanih za ovaj lokalitet.

Aleja ljubavi

Dolaskom Austro-Ugarske na ove prostore krajem 19. stoljeća, područje Vrela Bosne dobilo je sasvim novu dimenziju i postalo jedno od najuređenijih izletišta u okolici Sarajeva. Poseban pečat tom periodu dao je ambiciozni projekat izgradnje aleje koja povezuje Ilidžu sa samim izvorom Bosne. Aleja je ukrašena sadnicama divljeg kestena i platanima zasađenim u impresivnom četveroredu, a prema dostupnim podacima posađeno je čak 726 stabala. Nije prošlo mnogo vremena prije nego što je među građanima dobila romantični nadimak – Aleja ljubavi.

Zanimljivo je da je upravo po uzoru na čuvenu Aleju prema Vrelu Bosne kasnije formirana i manja aleja u samom centru Ilidže. Tokom godina taj prostor prerastao je u svojevrsni gradski korzo, mjesto susreta, šetnje i druženja građana. Danas je ova aleja ispunjena brojnim kafićima i ugostiteljskim objektima, ali je i dalje zadržala svoju osnovnu funkciju – da bude prostor okupljanja i uživanja na otvorenom, nastavljajući tradiciju koju je mnogo ranije uspostavila velika aleja prema Vrelu Bosne.

Prije razvoja savremenog saobraćaja, Sarajlije su do Vrela Bosne najčešće putovale arabama, jednostavnim zaprežnim kolima koja su vukli konji. Razvojem Ilidže kao turističkog i lječilišnog centra, uvedeni su fijakeri koji su omogućili znatno udobniji i organizovaniji prijevoz posjetilaca do samog izvorišta Bosne. Vožnja fijakerom za brojne posjetioce predstavljala je poseban doživljaj i sastavni dio izleta, a zvuk konjskih kopita duž aleje postao je jedno od prepoznatljivih obilježja ovog kraja.

Razvoj saobraćajnih veza dobio je novi zamah nakon što je austrougarska uprava izgradila južni krak uskotračne željezničke pruge prema Mostaru. Jedna od važnijih stanica na toj trasi bila je upravo Ilidža, čime je ovo naselje još snažnije povezano sa Sarajevom i drugim dijelovima zemlje.

Početak 20. stoljeća ujedno je označio i period intenzivnijeg saobraćaja fijakera prema Vrelu Bosne. Zahvaljujući sve većem broju posjetilaca, vožnja fijakerom postala je nezaobilazan dio iskustva boravka na Ilidži. Ova tradicija uspjela je preživjeti brojne društvene i historijske promjene, pa su fijakeri ostali jedno od najprepoznatljivijih obilježja Vrela Bosne sve do današnjih dana.

Park prirode

Svakako je važno istaći da je cjelokupan prostor Vrela Bosne danas zaštićen kao park prirode, čime se nastoji očuvati njegova jedinstvena prirodna, pejzažna i ekološka vrijednost. Upravo zahvaljujući takvom statusu, na ovom području strogo su ograničene i kontrolisane građevinske aktivnosti, kako bi se sačuvali izvori rijeke Bosne, bogat biljni i životinjski svijet, kao i autentičan izgled lokaliteta koji već stoljećima predstavlja jedno od najljepših prirodnih područja u Bosni i Hercegovini.

Izuzetna ljepota Vrela Bosne odavno je prevazišla granice Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Glas o ovom prirodnom dragulju pronio se širom tadašnje Austro-Ugarske Monarhije, privlačeći pažnju brojnih putopisaca, državnika i uglednih gostiju. Među njima je bio i car Franz Joseph I, koji tokom svoje višednevne posjete Sarajevu nije mogao zaobići jedno od najpoznatijih i najljepših mjesta u njegovoj okolini. Posjeta Vrelu Bosne bila je gotovo neizostavan dio boravka svakog uglednog gosta koji je dolazio u Sarajevo, a fascinacija prirodnim ambijentom ovog lokaliteta ostavljala je snažan utisak na sve koji su ga posjetili.

Boravak cara na ovom području dodatno je doprinio njegovoj popularnosti i ugledu, potvrđujući da je Vrelo Bosne još krajem 19. i početkom 20. stoljeća smatrano jednim od najreprezentativnijih prirodnih lokaliteta u zemlji.

Danas smo svjedoci očuvanog i izuzetno vrijednog pejzažnog prostora koji svojim izgledom i dalje oduševljava posjetioce. Ono što posebno imponuje jeste činjenica da Vrelo Bosne ni nakon više od jednog stoljeća nije izgubilo svoj prepoznatljivi sjaj i privlačnost. Naprotiv, zahvaljujući pažljivom odnosu prema ovom prirodnom bogatstvu i strogim mjerama zaštite, sačuvan je gotovo autentičan izgled lokaliteta koji je generacijama bio mjesto odmora, druženja i uživanja u prirodi. Upravo zbog toga današnji posjetioci mogu doživjeti ambijent vrlo sličan onome u kojem su nekada uživali stari Sarajlije.

Jedan od ključnih razloga očuvanosti ovog područja jeste činjenica da su gradnja i druge aktivnosti koje bi mogle ugroziti prirodni balans strogo ograničene. Osim što predstavlja park prirode, Vrelo Bosne nalazi se i unutar izuzetno značajne vodozaštitne zone. Iz ovog područja crpi se najveći dio pitke vode kojom se snabdijeva Sarajevo, pa zaštita izvorišta nije samo pitanje očuvanja prirode, već i pitanje od vitalnog značaja za život i zdravlje stanovništva.