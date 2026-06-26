Kerim Alajbegović: Nova zvijezda na sportskom nebu

Svijet je dobio novu fudbalsku zvijezdu, a Bosna i Hercegovina istinskog sportskog heroja. Mladi, osamnaestogodišnji veznjak Kerim Alajbegović zasluženo je ponio titulu ličnosti dana nakon što je svojom vanserijskom partijom i spektakularnim pogotkom protiv Katara (3:1) trasirao put reprezentaciji BiH u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Pogodak koji je postigao sa oko 25 metara, poslavši loptu direktno u rašlje gola, nije bio samo običan gol za vodstvo, bio je to historijski trenutak.

Sa svega 18 godina i 276 dana, Alajbegović je postao najmlađi fudbaler u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora, srušivši tako dosadašnji rekord slavnog Francuza Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe). Zvanično proglašenje za igrača utakmice i tri uzastopne objave uglednog transfer-insajdera Fabricija Romana (Fabrizio) dovoljno govore o tome kakvu je pometnju na globalnoj sceni izazvao ovaj bh. dragulj.

Rođen 2007. godine u Kelnu, gdje je i počeo fudbalski put, Alajbegović je preko akademije Bajera iz Leverkuzena i sjajnih nastupa za RB Salcburg privukao pažnju najvećih evropskih klubova, a italijanska Atalanta već uveliko pregovara o njegovom transferu vrijednom 30 miliona eura.

Ipak, ono što najviše fascinira jeste zrelost s kojom nosi dres s državnim grbom. Kako je nakon utakmice slikovito opisao legendarni Zlatan Ibrahimović, Kerim pod ogromnim pritiskom na najvećoj sceni igra s takvom hrabrošću kao da je "vlasnik stadiona".

Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada je historijski izazov i susret s domaćinom SAD-om u šesnaestini finala, a s Alajbegovićem u ovakvoj formi, bosanskohercegovački san s pravom i dalje živi.