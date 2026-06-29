Vladimir Petković: Sarajlija odveo Alžir u nokaut fazu

Alžir je ispisao jednu od najvećih priča grupne faze Svjetskog prvenstva. Remi 3:3 protiv Austrije bio je dovoljan za plasman u nokaut fazu, a veliki pečat na taj uspjeh stavio je selektor, Sarajlija Vladimir Petković.

Preuzimajući Alžir, cilj mu je bio da reprezentaciju vrati među ozbiljne svjetske selekcije i uspio je. Pod njegovim vodstvom Alžir se plasirao na Svjetsko prvenstvo i sada izborio mjesto među najboljim reprezentacijama turnira.

U utakmici protiv Austrije Alžir je pokazao karakter, vraćao se iz rezultatskog minusa i izborio rezultat koji je donio prolaz dalje.

Za bh. sportsku javnost ovaj uspjeh ima dodatnu težinu. Trener iz Sarajeva danas stoji iza jednog od najvećih rezultata alžirskog fudbala posljednjih godina.

Petković iza sebe ima bogatu trenersku karijeru. Najveći međunarodni trag ostavio je kao selektor Švicarske, koju je vodio od 2014. do 2021. godine i odveo do četvrtfinala Evropskog prvenstva 2020, kada je Švicarska eliminirala tadašnjeg svjetskog prvaka Francusku.