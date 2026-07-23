Inflacija "pojede" sve

Gotovo svako povećanje primanja u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci predstavljeno je kao veliki iskorak u poboljšanju životnog standarda građana. Međutim, iza tih brojki krije se jedna važna činjenica – većina tih povećanja nije nikakav vanredni potez vlasti, nego nešto što građanima ionako pripada.

Redovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH zakonska je obaveza, regres zaposlenima u Kantonu Sarajevo pravo koje im pripada, dok se povećanje plaća državnim službenicima na nivou BiH mjesecima odgađa i tek sada dolazi na dnevni red.

S druge strane, inflacija je, pokazalo se, mnogo efikasnija od svih budžetskih odluka i povećanja primanja.

Sve što vlast jednim potezom poveća, tržište drugim potezom uzme nazad. Penzioner koji danas dobije nekoliko desetina maraka više na čeku već ih je izgubio na cijeni hrane, lijekova i režija. Radnik koji dobije regres zna da će veliki dio tog novca ostaviti u supermarketu ili platiti račune koji su iz mjeseca u mjesec sve veći.

Penzioneri su ove godine dobili veće penzije, ali su istovremeno skuplji postali hrana, lijekovi i gotovo svi osnovni životni troškovi. Zaposleni koji će dobiti regres dobro znaju da će veliki dio tog novca vrlo brzo završiti na plaćanju računa ili kupovini osnovnih potrepština. Državni službenici čekali su mjesecima povećanje plaća koje je odavno trebalo biti riješeno, a kada ga konačno dobiju, ono će samo djelimično pratiti rast troškova života.

Posljednjih godina svjedočimo istoj praksi, vlast ispunjavanje svojih obaveza predstavlja kao ekonomsku mjeru vrijednu posebne pohvale. Međutim, povećati primanja nije isto što i povećati životni standard. Ako cijene rastu brže od primanja, onda građani realno ne žive bolje bez obzira na procente kojima se političari hvale.

Građanima ne treba objašnjavati da li žive bolje, oni to najbolje vide kada plate račune, natoče gorivo ili obave sedmičnu kupovinu.