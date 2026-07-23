Franko Đuliano: Sačuvao glasove djece opkoljenog Sarajeva

U vremenu kada ratovi često ostanu zapamćeni kroz brojke, statistike i političke odluke, italijanski novinar Franko Đuliano (Franco Giuliano) odlučio je ispričati drugačiju priču, onu koja govori glasovima djece. Upravo zbog toga zaslužuje biti ličnost dana.

Kao ratni novinar prvi put je u Sarajevo stigao 1995. godine, u najtežim danima opsade. Dok su mnogi izvještavali o granatama, razaranjima i broju stradalih, Đuliano je prepoznao da se prava slika rata krije u riječima najmlađih. Učenicima Katoličkog školskog centra dao je priliku da kroz pisma ispričaju kako izgleda odrastati u gradu pod opsadom, a njihove poruke objavljivao je u italijanskoj štampi kako bi svijet upoznao ljudsku stranu rata.

Tri decenije kasnije ta pisma nisu ostala zaboravljena. Đuliano ih je sačuvao, pretočio u knjigu i pretvorio u kulturno-memorijalnu izložbu "Sarajevo – od rata do mira. Trideset godina kasnije", koja danas podsjeća da mir nije nešto što se podrazumijeva, već vrijednost koju treba čuvati svakog dana.

Posebnu vrijednost njegovom radu daje činjenica da nije ostao samo hroničar jednog vremena. Nakon 30 godina pronašao je žene koje su kao djevojčice pisale ta pisma i omogućio im da ponovo ispričaju svoje priče. Time je pokazao da novinarstvo ne završava objavljivanjem teksta, već da može postati trajni most između prošlosti i budućnosti.

Njegov rad predstavlja primjer kako novinar može biti mnogo više od posmatrača događaja. Franko Đuliano postao je čuvar sjećanja i glasnik mira, čovjek koji je svojim djelovanjem sačuvao dio historije Sarajeva i Bosne i Hercegovine od zaborava.