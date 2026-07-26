Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Zaboravljeni halači – čuvari sarajevske tekstilne tradicije

Još prije dolaska Osmanlija, u vrijeme srednjovjekovne Kraljevine Bosne, razvijali su se prvi zanati koji su zadovoljavali svakodnevne potrebe stanovništva. Kasnije, dolaskom Osmanlija u drugoj polovini 15. stoljeća taj razvoj dobija sasvim novu dimenziju. U Bosni, a posebno u Sarajevu koje ubrzo postaje jedan od najznačajnijih gradova Bosanskog sandžaka, otvara se veliki broj novih zanatskih radionica, dok postojeći zanati doživljavaju procvat i specijalizaciju.

Snažan zamah razvoju zanatstva dali su ubrzana urbanizacija, izgradnja gradskih naselja, hanova, bezistana i drugih javnih objekata, kao i prisustvo osmanske vojske. Nakon završetka vojne službe, mnogi vojnici nastavljali su život kao zanatlije, koristeći znanja i vještine stečene tokom službovanja. Istovremeno, vojska je predstavljala jednog od najvećih naručilaca zanatskih proizvoda, pa je potražnja za oružjem, oklopima, sedlima, obućom, odjećom i drugom vojnom opremom značajno podsticala razvoj brojnih zanata.

Najstarije zanatlije

Uporedo s razvojem esnafa nastajale su i njihove čaršije, odnosno ulice u kojima su bili okupljeni pripadnici istog ili srodnih zanata. Takva organizacija bila je karakteristična za osmanske gradove, pa se razvila i širom Bosne. Najveći broj zanatskih čaršija nalazio se upravo u Sarajevu, gdje su se duž pojedinih ulica nizale radionice kazandžija, kujundžija, sarača, kazaza, terzija i brojnih drugih majstora. Zbog toga je središnji trgovačko-zanatski dio grada dobio naziv Baščaršija, od turskih riječi baš (glavni, središnji) čarši (čaršija, trgovačka ulica), odnosno u značenju glavna čaršija. Ona je stoljećima predstavljala privredno i društveno središte Sarajeva, mjesto gdje su se susretali trgovci, zanatlije i putnici iz različitih krajeva Osmanskog Carstva i Evrope.

Već u 16. stoljeću Sarajevo je izraslo u jedan od najznačajnijih zanatskih centara Osmanskog Carstva na ovim prostorima. Prema zapisima tadašnjih hroničara i putopisaca, u gradu je djelovao čak 81 zanat, dok se samo na području Baščaršije razvilo oko 45 manjih zanatskih čaršija, smještenih uglavnom u uskim sokacima i ulicama koje su nosile imena po zanatima kojima su bile posvećene. Povezanost brojnih zanata stvorila je svojevrsne proizvodne cjeline koje se danas mogu posmatrati kao začeci industrijske proizvodnje. Tako se u Sarajevu postepeno razvila i tekstilna djelatnost.

Sagrakčije su obrađivale goveđe kože uklanjajući dlaku, mutapdžije su od kostrijeti izrađivale užad, torbe i opremu za konje, abadžije su tkale i šile odjeću od sukna za gradsko i seosko stanovništvo, bojadžije su bojile tkanine i pređu, kazazi su izrađivali svilene gajtane, uzice i ukrasne predmete, terzije su krojile i šile odjeću, ćebedžije su pravile ćebad i pokrivače, dok su halači češljali i pripremali pamuk za dalju obradu. Svaki od ovih zanata predstavljao je jednu kariku u proizvodnom lancu, pa su zajedno činili okosnicu tadašnje sarajevske tekstilne proizvodnje i privrede.

Halači spadaju među najstarije sarajevske zanatlije i u gradu su prisutni još od njegovih prvih osmanskih godina. Pretpostavlja se da su prve radionice otvorili u Carevoj mahali, u neposrednoj blizini Careve džamije, gdje se razvijalo i jedno od najstarijih gradskih naselja. Razvojem Sarajeva i širenjem zanatskih djelatnosti, halači su se preselili u vlastitu zanatsku ulicu, poznatu kao Čaršija halača, u kojoj je upravo ovaj esnaf bio najbrojniji i najutjecajniji. Čaršija halača nalazila se u današnjoj ulici Halači, prostirući se od Čaršijske džamije do Tabačkog mesdžida.

Zanimljivo je da halači nisu radili isključivo u svojim radnjama. Po pozivu mušterija često su odlazili i u privatne kuće, gdje su na licu mjesta češljali, rastresali i pripremali pamuk ili vunu za punjenje dušeka, šilteta, jorgana i jastuka. Među poznatijim pripadnicima ovog esnafa bio je Hadži-Davud, imućni halač i vakif mesdžida koji je nosio njegovo ime, a nalazio se u blizini današnje Sarajevske pivare. Njegovo vakufljenje svjedoči da su pojedine zanatlije, zahvaljujući svom radu i ugledu, ostavili trajan trag u razvoju Sarajeva i njegovih vakufskih zadužbina.

O materijalnom položaju pojedinih halača svjedoči i izgled njihove čaršije, čiji se arhitektonski tragovi mogu prepoznati i danas. Za razliku od mnogih skromnijih zanatskih radnji, halački dućani bili su građeni na dvije etaže. U prizemlju se nalazila magaza u kojoj su se čuvale sirovine i gotovi proizvodi, dok se vanjskim drvenim stepenicama pristupalo radionici na spratu, gdje se obavljao zanatski posao. Dućani su bili pokriveni ćeremidom, a građeni u bondruk-sistemu, karakterističnom za osmansko graditeljstvo, pri čemu je drvena konstrukcija bila ispunjena ćerpičem.

Posebnu pažnju graditelji su posvećivali zaštiti od požara, koji je predstavljao jednu od najvećih prijetnji sarajevskim čaršijama. Magaze su zbog toga imale masivne emin-taš stropove te debele zidove i čvrsta željezna vrata, čime se nastojalo spriječiti širenje vatre i sačuvati vrijedne zalihe pamuka i drugih skupocjenih sirovina.

Prvi halački dućani podignuti su još u vrijeme Gazi Husrev-bega, kada je Sarajevo doživljavalo svoj najveći urbani i privredni procvat. Snaga i ekonomski značaj halačkog esnafa potaknuli su i uglednu sarajevsku porodicu Hadžimuratović da upravo u ovoj ulici podigne daire, prostrane objekte namijenjene skladištenju pamuka, tekstila i druge vrijedne robe. Njihov položaj u neposrednoj blizini halačkih radionica znatno je olakšavao svakodnevni rad zanatlija i trgovinu sirovinama. U tim historijskim dairama danas je smještena Kuća sevdaha, koja ovom prostoru daje novu kulturnu namjenu, istovremeno čuvajući uspomenu na nekadašnji zanatski život Baščaršije.

Posao obavljan ručno

Alat kojim su se halači služili bio je prilično jednostavan, a najveći dio posla obavljao se ručno. Osnovni alat predstavljali su halački luk, drveni štap i različite vrste češljeva, pomoću kojih se pamuk ili vuna rastresala, čistila i pripremala za dalju obradu. Sirovina neophodna za rad halača u Sarajevo je stizala trgovačkim karavanima, najčešće iz Skoplja, koje je u osmanskom periodu predstavljalo jedno od najvažnijih regionalnih središta trgovine pamukom. Zahvaljujući razvijenim trgovačkim putevima, kvalitetan pamuk redovno je dopreman u Sarajevo, gdje su ga halači pripremali za dalju obradu i snabdijevali brojne druge zanatlije, ali i gradska domaćinstva.