Nekad su riječi suvišne

Postoje tragedije koje ostave čovjeka bez odgovora. Bez velikih rečenica, bez pokušaja da se objasni ono što se objasniti ne može. Nekada su riječi jednostavno suvišne. Pet života ugašeno je na padinama Elbrusa, planine koja je mnogima simbol izazova, snage i pobjede nad vlastitim granicama. Ovoga puta nije bilo pobjede. Ostala je samo tišina.

Dok su ruski spasioci pokušavali doći do njih kroz olujni vjetar, maglu i led, priroda je još jednom pokazala da pred njom ne postoje ni iskustvo, ni želja, ni hrabrost. Na više od pet hiljada metara nadmorske visine čovjek shvati koliko je zapravo malen. Jedna odluka, jedan nalet vjetra, nekoliko minuta lošijeg vremena i sve se promijeni.

Posebno boli činjenica da među stradalima nisu bila samo imena na spisku učesnika ekspedicije. Bili su to ljekari, prijatelji, kolege, ljudi koji su iza sebe ostavili porodice, pacijente, planinarske drugove i neostvarene planove. Ljudi koji su živjeli punim plućima i koji su upravo zbog te ljubavi prema planinama krenuli na put s kojeg se nisu vratili.

Istovremeno, druga grupa planinara iz Bosne i Hercegovine odustala je od uspona svega stotinjak metara ispod vrha. I ta priča podsjeća koliko je tanka granica između povratka kući i tragedije.

Možda će istraga pokazati šta se tačno dogodilo. Možda će se analizirati svaki korak, svaka odluka i svaki trenutak uspona. Ali porodicama onih koji su izgubili svoje najmilije nijedan odgovor neće vratiti ono što je izgubljeno.

Planine će ostati. Elbrus će i dalje stajati na svom mjestu, jednako veličanstven i jednako nemilosrdan. Novi alpinisti ponovo će krenuti njegovim stazama, jer priroda čovjeka je takva da istražuje, pomjera granice i traži vrhove. I to nije pogrešno. Ali svaka nova ekspedicija nosit će u sebi i sjećanje na one koji su na toj planini ostavili svoje živote.

Danas možda nije potrebno napisati mnogo. Nekada su riječi suvišne. A tišina govori više od svega.