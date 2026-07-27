Elma Tataragić: Čuvarica filmske priče Sarajeva

U vremenu kada su pozitivne kulturne priče izuzetno važne, Elma Tataragić zaslužuje mjesto ličnosti dana u Bosni i Hercegovini. Kao selektorica Takmičarskog programa – dugometražni igrani film Sarajevo Film Festivala, ona je sa svojim timom objavila program 32. izdanja Festivala, čime je Sarajevo ponovo stavila u fokus regionalne i svjetske filmske javnosti.

U konkurenciji za nagrade „Srce Sarajeva“ ove godine bit će 51 film, dok je Tataragić za Takmičarski program dugometražnog filma odabrala devet ostvarenja iz regije. Među njima su filmovi koji donose nove autorske glasove, ali i potvrđuju kontinuitet već afirmiranih reditelja i rediteljica.

Elma Tataragić već godinama je jedno od najvažnijih imena regionalne filmske scene. Kao scenaristica, profesorica i selektorica, povezuje autore, producente i filmske institucije širom jugoistočne Evrope, gradeći mostove između domaće kinematografije i međunarodne publike.

Njen dugogodišnji rad na filmskim projektima i predanost razvoju regionalnog filma učinili su je jednom od ključnih osoba koja oblikuje kulturni identitet Sarajeva. Zahvaljujući ljudima poput nje, Sarajevo Film Festival nije samo filmska manifestacija, već važna platforma koja promovira talent, kreativnost i priče iz ovog dijela Evrope.

Objava ovogodišnje selekcije i predstojeći Festival još jednom su pokazali da Sarajevo ostaje nezaobilazna tačka na filmskoj mapi regiona i svijeta.