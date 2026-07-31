Geri Hant: Stranac koji je postao ambasador Bosne i Hercegovine

Geri Hant (Gary Hunt) je mnogo više od vrhunskog sportiste. Tokom godina postao je jedno od zaštitnih lica skokova sa Starog mosta i čovjek koji je Bosnu i Hercegovinu zavolio iskreno i bez zadrške. Više puta je pobjeđivao u Mostaru, a to će pokušati i ove godina na „Red Bull Cliff Diving“ koji su počeli jučer, ali njegove riječi o našem gradu i našoj zemlji često vrijede jednako koliko i njegove medalje.

Hant ne krije da se u Mostaru osjeća posebno, ističući da među skakačima ne postoji mjesto koje ima veću tradiciju i značaj od Starog mosta. Upravo zbog toga svake godine s radošću dolazi na Neretvu, gdje ga publika dočekuje kao starog prijatelja. Svojim nastupima, izjavama i prisustvom promoviše Mostar i Bosnu i Hercegovinu širom svijeta, pokazujući da vrhunski sport može biti i najbolji ambasador jedne zemlje. Takvi ljudi zaslužuju posebno poštovanje.

Iako nije rođen ovdje, Geri Hant se na poseban način srodio s Bosnom i Hercegovinom. On je Britanac koji danas nastupa za Francusku, ali je pokazao je da ljubav prema jednoj zemlji ne određuje pasoš, nego odnos prema njenim ljudima, tradiciji i vrijednostima. Zato je danas mnogo više od sportskog šampiona – on je prijatelj Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najljepših promotora. Na takve ljude možemo biti ponosni jednako kao i na naše domaće sportske heroje.