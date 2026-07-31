Kud nije bio Muhamed

Mora da je to bio težak dan za Željanu Zovko i Darijanu Filipović. Ne zbog spaljenog oltara u Međugorju.

To im možda i nije toliko teško palo. Nego zbog identiteta čovjeka koji ga je spalio. Jer zamislite kakav je to peh i propuštena prilika. Jedva dočekate incident, objavite da je riječ o „otvorenom napadu na katolički puk u Međugorju i cijeloj Bosni i Hercegovini“, govorite o zastrašivanju katolika i napadu na kršćanstvo... a onda policija pronađe počinioca.

Poljak. Katolik. Hodočasnik. Puuu... Kao da naručiš akcioni film, a dobiješ dokumentarac.

Darijana Filipović nije čekala istragu. Ona je već znala da je to "otvoren napad na katolički puk". Željana Zovko otišla je još dalje i govorila o pokušaju zastrašivanja katolika koji su navodno već duže vrijeme izloženi napadima na svoja vjerska prava.

Da je počinilac bio musliman, kakva bi to samo poslastica bila pred izbore i povod za pumpanje hejta i propagande kroz narativ o nasilnoj muslimanskoj nemani koja majorizira i tlači pošteni katolički puk.

Već bismo danima kroz medije analizirali radikalizaciju, propovjednike, vehabije, sigurnosne prijetnje, Bosnu kao tempiranu bombu i islamsku prijetnju po Evropu. U Briselu bi se održavali okrugli stolovi. U Zagrebu specijalne emisije. Na društvenim mrežama dijelili bi se statusi o civilizacijskom sukobu.

Ali pošto je počinilac katolik... Odjednom više nije bilo civilizacijskog sukoba.

I odjednom su nestale sve velike riječi. Nema više "napada na katolički puk", "islamske prijetnje" ni "progona kršćana". Odjednom je to samo čovjek s teškim životom i traumama, za kojeg se, kako nam objašnjava Zoran Krešić, čak treba i pomoliti.

Zanimljivo je kako to funkcionira. Kad musliman počini zločin, svi traže ideologiju, imame i radikalizaciju. Kad katolik počini zločin, traže psihijatra, djetinjstvo i razumijevanje.

Na kraju je najveći problem ove priče bio što se Bartlomjej Krakoviak (Bartłomiej Krakowiak) nije zvao Muhamed. Jer narativ je već bio spreman. Propade još jedna prilika da se Bošnjacima pripiše islamski radikalizam i terorizam.