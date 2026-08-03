Jesu l' i srbijanski ljiljani 'haram'

Novinarska ekipa „Dnevnog avaza“ prije nekoliko dana je zaustavljena u Istočnom Sarajevu, tačnije na području Lukavice, a razlog je bizaran – zastava Fiorentine i ljiljan koji se nalazi na njoj.

Sve to ide u smislu zaustavljanja ljudi i kažnjavanja zbog zastave Republike Bosne i Hercegovine, jer su eto ljiljani, po njima, najveći problem u Republici Srpskoj.

Upravo je namjera ovog eksperimenta bila da se vidi da li smetaju i ljiljani na drugim obilježjima, što se pokazalo tačnim. Istina, policajci „na prvu“ uopšte nisu pronašli razliku između zastave Fiorentine i Republike Bosne i Hercegovine, a nakon što su im to rekle moje kolege, oni su ih nakon daljih konsultacija s nadređenim pustili, ali su morali skloniti zastavu.

To samo dodatno pokazuje koliko je cijela situacija bila apsurdna i koliko je postupanje bilo vođeno pretpostavkama, a ne činjenicama.

Koliko ti ljiljani provociraju MUP RS i njihovog ministra Budimira, pitanje je da li su ikad vidjeli da se nalaze i na grbu Srbije, i to dva.

Srećom, Budimir nema ingerencije nad granicama, inače bi mogao svojom čudnom logikom i da zabrani državljanima Srbije da uđu u državu, jer ljiljani na naslovnoj strani baš „bodu oči“.

Jer, pobogu, šta imaju na grbu Srbije da rade srednjovjekovni simboli, koji su bili obilježje u brojnim državama širom Evrope.