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LIČNOST DANA

Edin Džeko: Klasa je vječna

Dijamant je u protekloj sezoni bio jedan od najzaslužnijih za povratak slavnog njemačkog kluba u Bundesligu

Džeko: I dalje na najvećoj sceni. Screenshot

Piše: Evelin Trako

prije 30 minuta

Kada mnogi u njegovim godinama razmišljaju o kraju karijere, Edin Džeko nastavlja dokazivati da klasa ne poznaje godine. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine stigao je jučer u Njemačku, gdje ga očekuju ljekarski pregledi i potpis novog jednogodišnjeg ugovora sa Šalkeom.

Dijamant je u protekloj sezoni bio jedan od najzaslužnijih za povratak slavnog njemačkog kluba u Bundesligu. U samo 11 nastupa postigao je šest pogodaka i upisao tri asistencije, potvrdivši da i dalje pravi razliku na najvećoj sceni.

Nakon što je u petak u Sarajevu prisustvovao koncertu Dine Merlina zajedno sa suprugom Amrom, Džeko se odmah vratio profesionalnim obavezama. Već jučer je prošao prvi dio ljekarskih pregleda, dok su završni pregledi i potpis ugovora zakazani za danas.

Njegov ostanak u Šalkeu nije samo potvrda povjerenja kluba u jednog od najvećih napadača koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, već i dokaz da se vrhunski kvalitet, iskustvo i profesionalizam uvijek cijene.

# SCHALKE
# LIČNOST DANA
# EDIN DŽEKO
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